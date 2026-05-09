Hantavirus en un crucero: los pasajeros argentinos harán la cuarentena en Países Bajos

hantaviruscrucero El crucero partió el 1º de abril desde Ushuaia.

Hantavirus en un crucero: la cifra de casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en las últimas horas que se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo del crucero. “Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, indicó en un comunicado.

“La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo”, añadió en el texto. “El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado”, apuntó.