Hantavirus en un crucero: los pasajeros argentinos harán la cuarentena en Países Bajos

La embarcación llegará en las próximas horas a la isla de Tenerife. Los argentinos viajarán junto con ciudadanos neerlandeses e islandeses. Cuántos de casos de hantavirus fueron confirmados hasta el momento por la OMS.
Los pasajeros argentinos del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y donde se registraron seis casos de hantavirus, tres de ellos mortales, serán trasladados desde España hacia Países Bajos, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria.
Las autoridades españolas ya diseñaron un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes, una vez que el barco procedente de Cabo Verde arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en las primeras horas del domingo. El traslado se llevará a cabo en lanchas y por grupos, según la nacionalidad de cada uno de ellos, y ni siquiera pasarán por el sector de migraciones. Los argentinos viajarán junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses.
El gobierno argentino pondrá a disposición insumos de diagnóstico y asistencia técnica para los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia el 1º de abril, según confirmó el Ministerio de Salud. La medida busca colaborar con la investigación epidemiológica internacional y reforzar la detección temprana de nuevos casos vinculados a la embarcación.
La cartera sanitaria enviará pruebas para detectar el ARN del virus Andes -la cepa identificada en los casos del crucero-, originaria de la Patagonia de Argentina y Chile y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos, además de placas ELISA y protocolos de diagnóstico y tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en las últimas horas que se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo del crucero. “Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, indicó en un comunicado.
“La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo”, añadió en el texto. “El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado”, apuntó.