Bolsonaro defendió sus políticas: "La izquierda no prevalecerá en América Latina"

"No queremos una América bolivariana como hasta hace poco existió en Brasil. La izquierda no prevalecerá en esta región; lo que es muy bueno, a mi entender, no sólo para América del Sur sino para todo el mundo", aseguró el mandatario tras un breve discurso.

Durante su alocución, el Jefe de Estado resaltó que, entre sus políticas, pretende abrir al mundo la economía del gigante sudamericano, facilitar los negocios y compatibilizar el desarrollo con la preservación del medio ambiente, al mismo tiempo que respetar los contratos, privatizar empresas estatales, equilibrar las cuentas públicas y lograr una mayor apertura al comercio internacional.

ADEMÁS:

Femicidio en Ecuador genera xenofobia contra venezolanos

Hantavirus: Chile avanza en una vacuna y le pide a Argentina trabajar en conjunto

"Este viaje es una gran oportunidad de mostrar al mundo el momento que vive mi país. Brasil necesita de ustedes y ustedes necesitan de Brasil. Tenemos el compromiso de cambiar la historia", sostuvo Bolsonaro.

En su intervención como invitado especial en la inauguración del Foro de Davos, Bolsonaro sostuvo que ha estado en contacto con los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay, con quienes comparte la visión de una Sudamérica "fuerte".

En relación al discurso de Bolsonaro, el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, declaró que considera irónica su promesa de que hará de Brasil un país más seguro "cuando una de las primeras medidas que tomó como presidente fue aflojar el control sobre la posesión de armas".

Reuniones con inversores y banqueros

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, fueron elegidos por el gobierno argentino como representantes de nuestro país en Davos. En la agenda figuran reuniones con inversores, banqueros y varios funcionarios.

Mañana estarán en el panel “Emerging Markets Outlook” (perspectiva de mercados emergentes) y el jueves tendrán una bilateral con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).