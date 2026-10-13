En un comunicado, se explica que la petición hecha al organismo, con sede en Alemania, "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental" y "evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

De acuerdo con el escrito, el pasado 28 de septiembre, Argentina inició un arbitraje internacional contra el país europeo, con base en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), "para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".