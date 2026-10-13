En la ONU, Pekín manifestó su esperanza en que Londres "responda positivamente" a la solicitud argentina sobre el archipiélago austral.
El Gobierno de China reiteró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su "firme respaldo" a la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, cuestión que está en disputa desde hace años con el Reino Unido.
"China apoya firmemente la legítima reivindicación de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y siempre ha defendido la resolución de las disputas territoriales entre Estados mediante negociaciones pacíficas", dijo Sun Lei, embajador y representante permanente adjunto de China ante la ONU.
La declaración fue hecha durante un debate sobre descolonización en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. En su intervención, manifestó su esperanza en que el Reino Unido "responda positivamente a las solicitudes de Argentina, reanude lo antes posible el diálogo y las negociaciones, y encuentre una solución pacífica, justa y duradera", de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
Este martes, el Gobierno nacional informó que presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de "medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos" por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
En un comunicado, se explica que la petición hecha al organismo, con sede en Alemania, "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental" y "evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".
De acuerdo con el escrito, el pasado 28 de septiembre, Argentina inició un arbitraje internacional contra el país europeo, con base en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), "para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".
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