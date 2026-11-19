El segundo punto está vinculado con la energía. Rusia, Estados Unidos y China acordaron elevar la producción y el envío de derivados del petróleo, además de remarcar la importancia de garantizar un suministro energético estable y en beneficio de todos los países.

En materia judicial, los mandatarios defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. En ese sentido, coincidieron en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos similares no deben abusar de sus competencias.

El cuarto eje estuvo centrado en el armamento nuclear. La declaración sostiene que nadie puede ganar una guerra nuclear y que ese tipo de conflicto nunca debe librarse. Por eso, los tres gobiernos se comprometieron a abordar la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de estas armas.

El desarme nuclear, Ucrania y las tensiones internacionales

El control de los arsenales nucleares ocupó un lugar destacado durante las intervenciones iniciales. Xi Jinping defendió la prohibición y la destrucción total de las armas nucleares, además de reclamar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación. Trump, en tanto, llamó a que las tres mayores potencias atómicas trabajen juntas para reducir sus arsenales y los riesgos de proliferación.

El presidente estadounidense busca avanzar hacia un nuevo acuerdo de control nuclear que incluya a China, aunque Pekín se mostró reticente a participar de un pacto de esas características. La discusión también está atravesada por el vencimiento del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú, que expiró en febrero de 2026.

La guerra en Ucrania también formó parte de la agenda, aunque la declaración conjunta no anunció un acuerdo concreto para resolver el conflicto. Antes de la reunión, el Kremlin había anticipado que el tema sería abordado. También se mencionaron otros desafíos internacionales, como la lucha contra el terrorismo y la seguridad económica, energética y alimentaria.

Las conversaciones se produjeron en medio de las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín, que incluyen disputas por los aranceles, las restricciones a la exportación de tecnología y el acceso a los chips avanzados de inteligencia artificial.

De esta manera, la primera cumbre trilateral entre Trump, Putin y Xi concluyó con una declaración que fija compromisos comunes en cuatro áreas, aunque no presentó avances específicos para poner fin a la guerra en Ucrania ni para resolver las tensiones comerciales entre las potencias.