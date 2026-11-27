Lan Tianli, expresidente de la región autónoma de Guangxi, recibió una sentencia de pena capital con una suspensión de dos años, tras los cuales podría ser conmutada por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Un tribunal de China condenó este viernes a pena de muerte con una suspensión de dos años a Lan Tianli, expresidente de la región autónoma de Guangxi, en el sur del país, tras declararlo culpable de haber recibido sobornos por el equivalente a US$88,2 millones durante casi dos décadas.
El Tribunal Popular Intermedio de Changde, ubicado en la provincia central de Hunan, también dispuso la privación de sus derechos políticos de por vida, la confiscación de todos sus bienes personales y la entrega al Estado de los activos obtenidos ilegalmente y de los beneficios derivados de ellos.
Según establece la sentencia, una vez transcurrido el período de suspensión de dos años y conmutada la pena capital por cadena perpetua, el exfuncionario deberá permanecer en prisión de por vida, sin posibilidad de acceder a una reducción de la condena ni a la libertad condicional.
La investigación determinó que, entre 2008 y 2025, Lan aprovechó los distintos cargos que ocupó en el Gobierno de Guangxi y en la estructura regional del Partido Comunista de China (PCCh) para beneficiar a empresas y particulares en la gestión de negocios, la adjudicación de proyectos y la promoción de funcionarios.
A cambio de esos favores, recibió sobornos por más de 587 millones de yuanes. El tribunal consideró que el monto involucrado fue “especialmente elevado” y que sus acciones provocaron pérdidas “especialmente graves a los intereses del Estado y del pueblo”.
No obstante, los magistrados contemplaron como atenuantes que algunos delitos quedaron en grado de tentativa, que el acusado confesó los hechos tras su detención, aportó información desconocida por los investigadores y manifestó arrepentimiento. También valoraron la recuperación de parte de los fondos obtenidos ilícitamente.
La condena se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que alcanzó a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.
Mientras Pekín defiende esta política como una herramienta para fortalecer la disciplina partidaria y combatir la corrupción, algunos observadores sostienen que también podría ser utilizada para desplazar a determinadas figuras de la estructura de poder.
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