A cambio de esos favores, recibió sobornos por más de 587 millones de yuanes. El tribunal consideró que el monto involucrado fue “especialmente elevado” y que sus acciones provocaron pérdidas “especialmente graves a los intereses del Estado y del pueblo”.

No obstante, los magistrados contemplaron como atenuantes que algunos delitos quedaron en grado de tentativa, que el acusado confesó los hechos tras su detención, aportó información desconocida por los investigadores y manifestó arrepentimiento. También valoraron la recuperación de parte de los fondos obtenidos ilícitamente.

La condena se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que alcanzó a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.

Mientras Pekín defiende esta política como una herramienta para fortalecer la disciplina partidaria y combatir la corrupción, algunos observadores sostienen que también podría ser utilizada para desplazar a determinadas figuras de la estructura de poder.