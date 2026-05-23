China: Una explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y varios desaparecidos

El accidente ocurrió en la provincia de Shanxi y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate. La empresa quedó bajo investigación.
Una explosión de gas en una mina de carbón de la provincia china de Shanxi dejó al menos 82 muertos y dos desaparecidos, según confirmaron las autoridades locales durante una conferencia de prensa oficial. El accidente ocurrió en el yacimiento Liushenyu, ubicado en el distrito de Qinyuan, y desencadenó uno de los peores desastres mineros registrados en el país en los últimos años.
El estallido se produjo el viernes a las 19:29 y provocó además que 128 personas fueran trasladadas a hospitales de la región. Entre los heridos, dos permanecen en estado crítico y otros dos presentan cuadros graves, mientras continúan las tareas de búsqueda de trabajadores que siguen sin ser localizados.
Las autoridades señalaron que las primeras cifras oficiales sobre víctimas fueron inexactas debido al caos generado tras la explosión y a fallas de la empresa para informar correctamente la cantidad de operarios que se encontraban trabajando al momento del accidente.
Durante la investigación preliminar también se detectó que bajo el pozo de la mina existían niveles de gases tóxicos y dañinos superiores a los límites de seguridad desde hacía tiempo, una situación que representaba un alto riesgo de desastre.
La agencia estatal Xinhua informó que la compañía minera fue considerada responsable de “serias violaciones de la ley”. Además, directivos y responsables de la firma quedaron bajo control de las autoridades mientras avanza la investigación judicial y administrativa.
El alcalde de la ciudad de Changzhi, Changzhi, jurisdicción de la que depende Qinyuan, confirmó que la mina suspendió completamente sus operaciones y permanecerá cerrada mientras se realizan inspecciones de seguridad en las instalaciones.
El presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las tareas de rescate, atender a los heridos e investigar las causas de la tragedia. Más de 345 rescatistas trabajan en el yacimiento, ubicado a unos 500 kilómetros al sudoeste de Beijing, en una zona con fuerte actividad minera.
En un primer balance oficial, las autoridades habían reportado ocho muertos y decenas de trabajadores atrapados bajo tierra. Con el avance de los operativos, la cifra de víctimas fatales aumentó primero a más de 50 y finalmente a 82, mientras continúan las tareas para localizar a los desaparecidos y determinar las circunstancias exactas de la explosión.
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