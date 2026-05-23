China: Una explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y varios desaparecidos

Durante la investigación preliminar también se detectó que bajo el pozo de la mina existían niveles de gases tóxicos y dañinos superiores a los límites de seguridad desde hacía tiempo, una situación que representaba un alto riesgo de desastre.

La agencia estatal Xinhua informó que la compañía minera fue considerada responsable de “serias violaciones de la ley”. Además, directivos y responsables de la firma quedaron bajo control de las autoridades mientras avanza la investigación judicial y administrativa.

El alcalde de la ciudad de Changzhi, Changzhi, jurisdicción de la que depende Qinyuan, confirmó que la mina suspendió completamente sus operaciones y permanecerá cerrada mientras se realizan inspecciones de seguridad en las instalaciones.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las tareas de rescate, atender a los heridos e investigar las causas de la tragedia. Más de 345 rescatistas trabajan en el yacimiento, ubicado a unos 500 kilómetros al sudoeste de Beijing, en una zona con fuerte actividad minera.

En un primer balance oficial, las autoridades habían reportado ocho muertos y decenas de trabajadores atrapados bajo tierra. Con el avance de los operativos, la cifra de víctimas fatales aumentó primero a más de 50 y finalmente a 82, mientras continúan las tareas para localizar a los desaparecidos y determinar las circunstancias exactas de la explosión.