La Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", exhortó la magistrada del TSJ Tania D'Amelio durante una intervención para la cadena estatal recogida por la prensa local.

El Supremo venezolano amparó su demanda en el artículo 335 de la Constitución del país (CRBV), que establece que "el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República" se hará en base a "una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239" de la Carta Magna venezolana.

"En virtud de lo anterior (...), así como del artículo 5 de la Ley Orgánica del TSJ" y una vez interpretados los preceptos constitucionales aplicables, D'Amelio ha concluido que el hecho "público y notorio" ocurrido este 3 de enero de 2026 "configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista literalmente en la CRBV", que requiere "certeza constitucional".

Por ello, en una nota de prensa recogida por el diario 'El Universal', se ordenó que Delcy Rodríguez se arrogue las funciones propias del presidente del país con el fin de hacer frente a "cualquier incertidumbre jurídica" y preservar el orden constitucional "en este momento trascendental del país".

Esta petición llegó después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara tras la captura de Maduro que Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera "para que la transición sea posible".

Antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez había condenado la acción militar de Estados Unidos y calificado la captura de Maduro y su esposa de "secuestro ilegal e ilegítimo". "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie", aseguró durante un mensaje que brindó al país en cadena nacional de radio y televisión.

"Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", expresó Rodríguez, que llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que "en Venezuela sólo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros".