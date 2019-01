Denunciaron fraude en Congo: las máquinas iban a usarse en Argentina

Martín Fayulu, el político opositor al gobierno y que perdió en elecciones, se quejó de los resultados. En ese sentido, según investigaciones de The Washington Post y de The New York Times, las máquinas utilizadas fueron creadas con el propósito de "las elecciones argentinas de 2017".

Los aparatos habían sido comprados en 2016 por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, pero el Congreso no avaló la Reforma Electoral por las vulnerabilidades. "Las máquinas compradas por el gobierno del Congo son hechas por la firma surcoreana Miru Systems Co., que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017", había sostenido, justamente, el Washingon Post.

Por su parte, una de las directoras de la Fundación Vía Libre, una ONG que se preocupa por la seguridad electoral a nivel mundial, confirmó que las máquinas utilizadas en áfrica tienen una pantalla de 21,5 pulgadas y parte del sofrware en español. Estas declaraciones las hizo a Página 12.

Más allá de esta situación, Fayulu el candidato congoleño que perdió, habría llegado a un acuerdo con el presidente saliente, Joseph Kabila. Según los resultados provisionales, Tshisekedi tuvo el 38,57 por ciento de los votos y seguido de Faluyu con el 34,86 por ciento. La situación es que todas las encuestas previas daban como amplio ganador a Fayulu que, ahora, exige "recuento de votos"