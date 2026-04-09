Geopolítica, inteligencia artificial y mercados: cómo el control de la información redefine el poder global

En este contexto, la volatilidad deja de ser una anomalía para convertirse en una condición estructural del sistema. Los actores que logran interpretar más rápido los cambios geopolíticos adquieren una ventaja competitiva que impacta directamente en el funcionamiento de los mercados.

El análisis también señala que esta dinámica redefine el concepto de poder. Ya no se mide únicamente en términos militares o económicos, sino en la capacidad de procesar, interpretar y actuar sobre la información en tiempo real. El control de los algoritmos pasa a ser un factor central.

Argentina y el mundo comienzan a marcar sus estrategias

Vaca Muerta, con enormes desafíos para 2025. Vaca Muerta, con enormes desafíos para 2026.

Argentina aparece en este escenario con un activo estratégico concreto: Vaca Muerta. En un contexto de tensión energética global, su potencial productivo la posiciona como un proveedor relevante, especialmente para países que buscan asegurar el abastecimiento de hidrocarburos.

Mientras tanto, otras potencias como China adoptan estrategias más indirectas, priorizando el acceso a recursos y evitando la confrontación directa. Este enfoque contrasta con la exposición de Occidente a escenarios de alta intensidad y volatilidad.

La combinación de inteligencia artificial, mercados hiperconectados y conflictos geopolíticos configura un nuevo tablero global. En ese esquema, la capacidad de interpretar datos y anticipar movimientos se vuelve tan relevante como los recursos físicos.

El resultado es un cambio de paradigma: el poder ya no reside únicamente en los Estados ni en sus capacidades tradicionales. Cada vez más, se concentra en quienes controlan la información y los sistemas que la procesan.