Donald Trump anunció una misión de desminado en el estrecho de Ormuz

El anuncio se produjo en paralelo a informaciones de medios norteamericanos que señalan que buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho en las últimas horas sin coordinación previa con Irán. Este dato agrega un elemento de tensión en un contexto ya marcado por la fragilidad diplomática.

El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el comercio global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial. Cualquier intervención en esa zona tiene impacto directo en los mercados energéticos y en la estabilidad geopolítica internacional.

vance2 El vicepresidente JD Vance encabeza las negociaciones por el acuerdo de paz en Medio Oriente.

La falta de una confirmación oficial por parte de Teherán deja abierta la incertidumbre sobre la viabilidad de la operación y su posible desarrollo. También genera dudas respecto de cómo será interpretada por la dirigencia iraní en el marco del proceso de diálogo.

El anuncio de Trump se produce mientras delegaciones de alto nivel de Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de alcanzar una salida negociada tras semanas de escalada militar.

En ese contexto, una eventual misión de desminado podría ser leída como un gesto hacia la seguridad internacional. Sin embargo, el carácter unilateral de la iniciativa y la ausencia de coordinación con Irán introducen interrogantes sobre su impacto en las negociaciones en curso.