Donald Trump anunció una misión de desminado en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos informó que la Marina iniciará operaciones para remover minas en una zona clave del comercio global. "Es un favor a países de todo el mundo", aseguró desde las redes sociales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que la Marina iniciará una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, en un movimiento que se produce en simultáneo con las negociaciones diplomáticas en curso entre Washington y Teherán. La operación fue presentada como una acción destinada a garantizar la seguridad del tránsito marítimo internacional.
Según indicó el mandatario, el objetivo es eliminar posibles minas submarinas que representarían un riesgo para la navegación en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron ni se pronunciaron sobre la iniciativa.
Trump comunicó la decisión a través de su red Truth Social, donde aseguró que la operación se realizará “como un favor a países de todo el mundo”, entre los que mencionó a China, Japón, Corea del Sur, Francia y Alemania. En ese marco, insistió en que Irán ha quedado debilitado tras el conflicto reciente.
En su mensaje, el presidente estadounidense sostuvo que la principal amenaza actual en la región radica en la posible presencia de minas submarinas capaces de afectar el tránsito de buques. Bajo esa premisa, justificó el inicio de las tareas de desminado como una medida preventiva.
El anuncio se produjo en paralelo a informaciones de medios norteamericanos que señalan que buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho en las últimas horas sin coordinación previa con Irán. Este dato agrega un elemento de tensión en un contexto ya marcado por la fragilidad diplomática.
El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el comercio global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial. Cualquier intervención en esa zona tiene impacto directo en los mercados energéticos y en la estabilidad geopolítica internacional.
La falta de una confirmación oficial por parte de Teherán deja abierta la incertidumbre sobre la viabilidad de la operación y su posible desarrollo. También genera dudas respecto de cómo será interpretada por la dirigencia iraní en el marco del proceso de diálogo.
El anuncio de Trump se produce mientras delegaciones de alto nivel de Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de alcanzar una salida negociada tras semanas de escalada militar.
En ese contexto, una eventual misión de desminado podría ser leída como un gesto hacia la seguridad internacional. Sin embargo, el carácter unilateral de la iniciativa y la ausencia de coordinación con Irán introducen interrogantes sobre su impacto en las negociaciones en curso.
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