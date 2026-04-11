Estados Unidos e Irán empezaron a negociar un acuerdo de paz en Medio Oriente

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones al levantamiento de sanciones y a la extensión de la tregua a Líbano.

El escenario de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

La mesa de negociación se puso en marcha con conversaciones trilaterales entre representantes de Estados Unidos, Irán y Pakistán. Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que las tres partes celebraron las conversaciones directamente en persona, lo que significó un cambio con respecto a la práctica reciente, en la que Washington y Teherán dialogaban únicamente a través de un mediador, sentados en salas separadas.

Mientras que Estados Unidos se propuso que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido la ofensiva contra el país vecino y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se niegue a parar los ataques, aduciendo que está en una campaña contra a la milicia chií de Hezbolá, pese a aceptar sentarse a negociar próximamente con las autoridades de Líbano.

A este respecto, Vance minimizó el hecho de que Líbano no quede incluido en el alto el fuego, como defiende la Casa Blanca, y avisó que sería "una tontería" que las negociaciones con Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades en un tercer país. "Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así", subrayó, pese a que el mediador, Pakistán, sí hizo referencia explícita a que Líbano quedaba dentro del pacto.