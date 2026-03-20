EE.UU. flexibiliza sanciones a Irán y habilita la venta de petróleo

Intervención en Ormuz

En ese contexto, Trump fijó además una nueva postura respecto de una eventual intervención militar para garantizar la navegación en la zona. El mandatario sostuvo que su país solo actuará si sus aliados lo solicitan, al considerar que Estados Unidos no depende directamente de esa ruta.

“Si se nos pide, ayudaremos, pero no debería ser necesario”, afirmó, luego de que miembros de la OTAN descartaran sumarse a una coalición liderada por Washington para reabrir el estrecho.

Lejos de un escenario de distensión, el presidente estadounidense también rechazó la posibilidad de un alto el fuego y aseguró que su administración está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos militares, entre ellos debilitar la capacidad defensiva iraní y evitar el desarrollo de un arma nuclear.

El impacto del conflicto ya se refleja en las variables económicas. El barril de Brent trepó hasta los 112 dólares, con un incremento superior al 50% desde el inicio de la guerra, mientras que el precio de la gasolina en Estados Unidos oscila entre 3,8 y 4,2 dólares por galón, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense. En paralelo, el índice S&P 500 registró una caída cercana al 1,5%.