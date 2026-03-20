Trump critica a la OTAN y afirma que sin Estados Unidos es "un tigre de papel"

El conflicto se enmarca en la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a fines de febrero con el objetivo declarado de neutralizar amenazas del régimen iraní a partir de bombardeos sobre objetivos estratégicos en territorio iraní.

Dos hermanas iraníes se toman de la mano mientras observan un edificio destruido por el fuego israelí. Dos hermanas iraníes se toman de la mano mientras observan un edificio destruido por el fuego israelí.

Como consecuencia de esa operación, murieron el líder supremo Alí Jameneí y varios altos mandos militares. Tras su muerte, su hijo, Mojtabá Jameneí, fue designado como su sucesor en la conducción del país.

En respuesta, Irán lanzó múltiples ataques con misiles balísticos, drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente, lo que elevó la tensión en la región y amplió el alcance del conflicto.

En las últimas horas, nuevas ofensivas iraníes impactaron en instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo, profundizando la crisis energética y el riesgo de una escalada internacional.