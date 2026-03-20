Trump critica a la OTAN y afirma que sin Estados Unidos es "un tigre de papel"

El presidente estadounidense cuestionó a sus aliados por no intervenir contra Irán y los acusó a la OTAN beneficiarse sin asumir costos en el conflicto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la Organicación del Tratado del Atlántico Norte al asegur que la alianza pierde relevancia al afirmar que “Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel”, y cuestionó la postura de sus socios frente al conflicto con Irán.
El mandatario acusó a los países aliados de no haber acompañado la ofensiva para frenar el desarrollo nuclear iraní y de limitarse a cuestionar las consecuencias económicas posteriores, en especial el aumento del precio del petróleo.
Trump sostuvo que los miembros de la OTAN se negaron a colaborar en la apertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas, una operación que, según él , se trata de una operación de bajo riesgo y que podría aliviar la presión sobre los mercados.
En ese contexto, calificó de “cobardes” a los aliados que no participaron de las acciones militares y advirtió que su postura será recordada. Las declaraciones se produjeron luego de que Washington solicitara apoyo internacional sin obtener respuestas concretas.
El conflicto se enmarca en la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a fines de febrero con el objetivo declarado de neutralizar amenazas del régimen iraní a partir de bombardeos sobre objetivos estratégicos en territorio iraní.
Como consecuencia de esa operación, murieron el líder supremo Alí Jameneí y varios altos mandos militares. Tras su muerte, su hijo, Mojtabá Jameneí, fue designado como su sucesor en la conducción del país.
En respuesta, Irán lanzó múltiples ataques con misiles balísticos, drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente, lo que elevó la tensión en la región y amplió el alcance del conflicto.
En las últimas horas, nuevas ofensivas iraníes impactaron en instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo, profundizando la crisis energética y el riesgo de una escalada internacional.
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