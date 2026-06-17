El inesperado halago de Trump a los nuevos líderes iraníes

6a32813859bf5b580a6c0458 Las declaraciones llegaron antes de la firma de un memorando destinado a poner fin al conflicto bilateral.

Trump también destacó la capacidad negociadora de los iraníes y sostuvo que se trata de personas "muy inteligentes" y con experiencia en este tipo de procesos diplomáticos.

Uno de los aspectos centrales de la negociación está vinculado a la situación en Líbano. El canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró que el fin de la guerra en ese país constituye una condición indispensable para alcanzar una solución integral al conflicto regional.

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They have, in one way, a primitive culture, but it's also a genius primitive culture, they're very smart people, very good negotiators. pic.twitter.com/4gFHNfVzdT — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Según explicó, cualquier acción militar israelí contra territorio libanés podría ser interpretada como una violación del futuro memorando con Estados Unidos.

Sin embargo, la situación continúa siendo compleja. Días atrás, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de las zonas que ocupan en el sur del Líbano. En paralelo, Trump cuestionó públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por los ataques realizados en el sur de Beirut mientras avanzaban las negociaciones diplomáticas.