El inesperado halago de Trump a los nuevos líderes iraníes

El presidente de Estados Unidos aseguró que las nuevas autoridades de Irán son "inteligentes" y "menos radicalizadas". Sus declaraciones llegan antes de la firma de un memorando para poner fin al conflicto entre ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles a las nuevas autoridades de Irán y destacó su participación en las negociaciones que buscan cerrar el conflicto armado entre Washington y Teherán. Sus declaraciones se produjeron desde Evian, Francia, donde participa de la Cumbre del G7, a pocas horas de la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países.
"Los nuevos líderes de Irán son inteligentes, muy inteligentes. Están mucho menos radicalizados. Creo que realmente aman a su país. Son buenas personas", afirmó Trump ante la prensa.
El acuerdo que ambas partes prevén firmar este viernes 19 de junio en Suiza apunta a poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos bombardeó territorio iraní.
La firma del memorando llega después de varias semanas de conversaciones diplomáticas que atravesaron momentos de incertidumbre y escasos avances. Aunque el contenido completo del documento aún no fue difundido oficialmente, tanto funcionarios estadounidenses como iraníes adelantaron algunos de sus principales puntos.
Trump también destacó la capacidad negociadora de los iraníes y sostuvo que se trata de personas "muy inteligentes" y con experiencia en este tipo de procesos diplomáticos.
Uno de los aspectos centrales de la negociación está vinculado a la situación en Líbano. El canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró que el fin de la guerra en ese país constituye una condición indispensable para alcanzar una solución integral al conflicto regional.
Según explicó, cualquier acción militar israelí contra territorio libanés podría ser interpretada como una violación del futuro memorando con Estados Unidos.
Sin embargo, la situación continúa siendo compleja. Días atrás, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de las zonas que ocupan en el sur del Líbano. En paralelo, Trump cuestionó públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por los ataques realizados en el sur de Beirut mientras avanzaban las negociaciones diplomáticas.