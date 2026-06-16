"No hace falta derribar un edificio": la dura crítica de Trump a Israel

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Las declaraciones se produjeron después de un nuevo ataque israelí sobre el sur de Beirut. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la operación respondió a disparos efectuados por Hezbolá contra territorio israelí.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, reiteraron que Israel no tolerará agresiones contra su territorio y defendieron la continuidad de las operaciones militares.

6a313289e9ff710d9002ffda (1) Las declaraciones llegaron tras un nuevo bombardeo israelí sobre el sur de Beirut.

La ofensiva israelí busca crear una zona de seguridad en la frontera norte y reducir la capacidad operativa de Hezbolá. Sin embargo, los combates también provocaron la destrucción de miles de viviendas en el sur del Líbano y el desplazamiento de una gran cantidad de habitantes.

En los últimos días, además, circularon en redes sociales videos que muestran daños en zonas residenciales y escenas protagonizadas por soldados israelíes durante demoliciones de viviendas.