"No hace falta derribar un edificio": la dura crítica de Trump a Israel

El presidente de Estados Unidos afirmó que “muere demasiada gente” en los ataques contra Hezbolá y criticó los bombardeos sobre edificios residenciales en territorio libanés.
Donald Trump volvió a marcar diferencias con la estrategia militar israelí en el Líbano y lanzó una de sus críticas más directas desde el inicio de la escalada regional. Durante una conferencia de prensa junto al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente de Estados Unidos sostuvo que los ataques contra Hezbolá están provocando un elevado costo humano y cuestionó el alcance de algunas operaciones militares.
“Israel lleva demasiado tiempo combatiendo a Hezbolá y está muriendo demasiada gente”, afirmó el mandatario y en ese contexto, también apuntó contra los bombardeos sobre zonas residenciales y aseguró que “no hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien”.
Trump señaló que en los edificios alcanzados por los bombardeos viven civiles “porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar”, declaró.
Además, reveló que había sugerido una alternativa para enfrentar al movimiento chiita libanés. Según indicó, recomendó que Siria asumiera un rol más activo en esa tarea. “Creo que ellos lo harían mejor”, sostuvo.
Las declaraciones se produjeron después de un nuevo ataque israelí sobre el sur de Beirut. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la operación respondió a disparos efectuados por Hezbolá contra territorio israelí.
Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, reiteraron que Israel no tolerará agresiones contra su territorio y defendieron la continuidad de las operaciones militares.
La ofensiva israelí busca crear una zona de seguridad en la frontera norte y reducir la capacidad operativa de Hezbolá. Sin embargo, los combates también provocaron la destrucción de miles de viviendas en el sur del Líbano y el desplazamiento de una gran cantidad de habitantes.
En los últimos días, además, circularon en redes sociales videos que muestran daños en zonas residenciales y escenas protagonizadas por soldados israelíes durante demoliciones de viviendas.