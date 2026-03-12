El nuevo líder de Irán sostendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia

Además, advirtió que Irán reclamará compensaciones económicas por los daños provocados durante los bombardeos. Si esos pagos no se concretan, dijo, el país podría incautar o destruir activos equivalentes de sus adversarios.

El líder supremo también mencionó la utilización de bases militares en países vecinos durante los ataques contra Irán, en los que los misiles iraníes se dirigieron exclusivamente contra esas instalaciones y no contra los territorios donde se encuentran.

Por su parte el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que la Marina estadounidense todavía no está lista para escoltar buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

En una una entrevista televisiva, el funcionario explicó que la capacidad militar necesaria para proteger a los barcos aún se está organizando. “Sucederá relativamente pronto, pero no puede ser ahora”.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es un punto estratégico porque por allí circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo por lo que cualquier interrupción en esa vía puede impactar de forma directa en el precio internacional del crudo y en los mercados energéticos.

En las últimas horas se reportaron que dos petroleros fueron atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.