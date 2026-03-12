El nuevo líder de Irán sostendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia

El nuevo líder supremo de Irán amenazó con ampliar el conflicto y exigió compensaciones por los daños sufridos, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que la marina de su país no está lista para escoltar buques petroleros
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, pidió mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo, en medio del conflicto armado que enfrenta a Teherán con Estados Unidos e Israel, tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero.
En un discurso difundido por diversos medios, el dirigente iraní sostuvo que la medida seguirá vigente mientras continúe la guerra, y afirmó, también analiza abrir nuevos frentes militares donde, según dijo, los adversarios “tienen poca experiencia y podrían ser vulnerables”.
Jameneí también llamó a mantener la unidad interna y evitar divisiones políticas o sociales durante el conflicto, al tiempo que alentó la cooperación entre distintos sectores del país.
El dirigente iraní acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado una agresión militar contra su país y elogió a las fuerzas armadas iraníes por haber frenado, según su versión, el avance enemigo. En ese contexto agradeció a los combatientes y sostuvo que el país seguirá respondiendo militarmente si continúan los ataques.
Además, advirtió que Irán reclamará compensaciones económicas por los daños provocados durante los bombardeos. Si esos pagos no se concretan, dijo, el país podría incautar o destruir activos equivalentes de sus adversarios.
El líder supremo también mencionó la utilización de bases militares en países vecinos durante los ataques contra Irán, en los que los misiles iraníes se dirigieron exclusivamente contra esas instalaciones y no contra los territorios donde se encuentran.
Por su parte el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que la Marina estadounidense todavía no está lista para escoltar buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.
En una una entrevista televisiva, el funcionario explicó que la capacidad militar necesaria para proteger a los barcos aún se está organizando. “Sucederá relativamente pronto, pero no puede ser ahora”.
El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es un punto estratégico porque por allí circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo por lo que cualquier interrupción en esa vía puede impactar de forma directa en el precio internacional del crudo y en los mercados energéticos.
En las últimas horas se reportaron que dos petroleros fueron atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.
