Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido

"Tiene miedo. Gran parte de su familia, incluido su padre, ha muerto en los ataques", remarcó el funcionario estadounidense.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

Por su parte Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

Los más recientes informes bélicos daban cuenta de 15.000 objetivos atacados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel, en el marco de lo que gran parte del mundo considera como una guerra de agresión que viola toda norma internacional.

De su lado, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, declaró al periódico The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.