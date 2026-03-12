Irán señala a Amazon, Google y Microsoft como "infraestructura tecnológica enemiga" en Medio Oriente

Irán difundió una lista de grandes tecnológicas occidentales que considera “infraestructura enemiga” en Oriente Medio, con foco en la nube e inteligencia artificial.
Irán puso en el centro de sus advertencias a varias de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos al señalar instalaciones de compañías como Amazon, Google y Microsoft como parte de lo que definió como “infraestructura tecnológica enemiga” en Oriente Medio. La información fue difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La publicación enumeró alrededor de treinta ubicaciones asociadas a grandes compañías tecnológicas y señaló que esos centros forman parte de la infraestructura digital que opera en la región. Entre las firmas mencionadas también aparecen Oracle, Nvidia, IBM y Palantir Technologies.
Varios de los sitios señalados se encuentran en centros tecnológicos estratégicos como Dubái y Tel Aviv. En esta última ciudad se ubican oficinas de Amazon y Microsoft, además de un centro de ingeniería y desarrollo de Nvidia y la sede principal de Palantir en el país.
Según la información difundida por Tasnim, muchos de los emplazamientos fueron identificados por su participación en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial o por su rol en la coordinación de servicios de computación en la nube para clientes de Oriente Medio.
En ese contexto, la agencia iraní sostuvo que varios centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos habrían sido alcanzados a comienzos de marzo. De acuerdo con el reporte, dos instalaciones fueron impactadas el 1 de marzo, mientras que un tercer centro de datos en Baréin sufrió daños por restos de un ataque ocurrido en otro punto cercano.
La Guardia Revolucionaria había reivindicado previamente acciones contra infraestructura considerada estratégica y señaló que buscaban evaluar el papel de estos centros tecnológicos en operaciones militares y de inteligencia del adversario.
En paralelo, la lista difundida también menciona oficinas de Oracle, IBM y Google ubicadas en Jerusalén, Tel Aviv y Abu Dabi, bajo la acusación de que brindan infraestructura tecnológica a entidades militares.
El debate sobre el papel de las grandes tecnológicas en conflictos geopolíticos se intensificó en los últimos años, especialmente tras el contrato de 1.200 millones de dólares adjudicado en 2021 a Amazon y a Alphabet Inc, para desarrollar el Proyecto Nimbus un contrato de tecnología entre el gobierno de Israel para crear una infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial para el Estado. Lo que ha sido señalado en informes internacionales como un factor que amplía el rol estratégico de estas compañías en la región.
