Irán señala a Amazon, Google y Microsoft como "infraestructura tecnológica enemiga" en Medio Oriente

En ese contexto, la agencia iraní sostuvo que varios centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos habrían sido alcanzados a comienzos de marzo. De acuerdo con el reporte, dos instalaciones fueron impactadas el 1 de marzo, mientras que un tercer centro de datos en Baréin sufrió daños por restos de un ataque ocurrido en otro punto cercano.

Sitios-señalados-por-Iran Lista traducida de los sitios señalados en la publicación de Tasnim en redes sociales. (Imagen: EuroNews)

La Guardia Revolucionaria había reivindicado previamente acciones contra infraestructura considerada estratégica y señaló que buscaban evaluar el papel de estos centros tecnológicos en operaciones militares y de inteligencia del adversario.

En paralelo, la lista difundida también menciona oficinas de Oracle, IBM y Google ubicadas en Jerusalén, Tel Aviv y Abu Dabi, bajo la acusación de que brindan infraestructura tecnológica a entidades militares.

El debate sobre el papel de las grandes tecnológicas en conflictos geopolíticos se intensificó en los últimos años, especialmente tras el contrato de 1.200 millones de dólares adjudicado en 2021 a Amazon y a Alphabet Inc, para desarrollar el Proyecto Nimbus un contrato de tecnología entre el gobierno de Israel para crear una infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial para el Estado. Lo que ha sido señalado en informes internacionales como un factor que amplía el rol estratégico de estas compañías en la región.