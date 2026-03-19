El petróleo y el gas se disparan tras los ataques a infraestructuras energéticas

El precio del gas natural, por su parte, se dispara un 24% este jueves y se duplica desde el principio de la guerra, al trepar hasta la zona de los 70 euros megavatios/hora (MWh), en el mercado holandés (TTF).

Los repuntes en los precios energéticos se dan tras una escalada de ataques cruzados contra infraestructuras de gas en Medio Oriente. En primera instancia, Israel bombardeó instalaciones clave del gigantesco yacimiento de gas South Pars en Irán, uno de los mayores del mundo, dañando plantas de procesamiento.

Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones contra instalaciones energéticas en países del Golfo, especialmente a la planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan en Qatar, que sufrió importantes daños a raíz de los incendios provocados por los ataques.

La planta es la mayor del mundo y produce cerca de una quinta parte del suministro global, aunque está paralizada desde el principio de la guerra a partir de que los barcos de gas licuado tienen impedido el paso por el estrecho de Ormuz.

En este marco, en Europa, las bolsas volvieron a abrir en rojo con París bajando 1,73%, Fráncfort 2,42%, Milán 2,39%, Londres 1,99%. En tanto, el índice Euro Stoxx 50 cae un 2% y en España el Ibex 35 cede 2,14%.

En el continente asiático, también se exhiben registros negativos en los principales mercados. Tokio registra una caída de 2,5% y Hong Kong, de 0,2%. En Seúl la merma alcanzó el 1,3%.