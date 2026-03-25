Estados Unidos envía tropas a Medio Oriente mientras Irán sigue negando negociaciones

Parte de las tropas pertenece a la Immediate Response Force, una unidad preparada para desplegarse en menos de 18 horas y actuar en operaciones de emergencia, como la toma de aeródromos, la protección de instalaciones estratégicas o la evacuación de personal diplomático. Entre los escenarios que analiza la administración de Donald Trump figura la posibilidad de intervenir en la isla iraní de Jarg, desde donde se exporta gran parte del petróleo del país.