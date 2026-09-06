Un avión de carga se estrelló en Miami: cinco muertos y 250 vuelos demorados

El operativo de emergencia incluyó más de 60 unidades y dejó al aeropuerto paralizado durante horas, mientras la NTSB prepara una investigación para establecer las causas del siniestro.
Un avión de carga de Amazon se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra varios vehículos antes de quedar detenido y envuelto en llamas. El accidente ocurrió cerca de las 14 del domingo, cuando el Boeing 767-300 llegaba desde San Juan, Puerto Rico. Las autoridades confirmaron cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas en estado crítico.
El impacto provocó una importante emergencia en la zona y obligó a cerrar las pistas y calles de rodaje del aeropuerto durante varias horas. El avión atravesó el final de la pista y terminó junto a una avenida, donde impactó contra distintos vehículos. Según el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, el piloto y el copiloto quedaron atrapados en la cabina, mientras que también hubo personas que necesitaron ser rescatadas de los autos involucrados.
La magnitud del operativo quedó reflejada en el despliegue de más de 60 unidades de emergencia. Los bomberos trabajaron para controlar las llamas y, varias horas después del accidente, todavía atendían una fuga de combustible de la aeronave. Las imágenes del lugar mostraron al Boeing apoyado sobre el fuselaje, con la parte trasera elevada y marcas visibles del incendio, mientras una columna de humo negro podía observarse desde distintos puntos de Miami.
El siniestro también tuvo un fuerte impacto sobre el tránsito aéreo. Unos 250 vuelos registraron demoras durante la tarde, de acuerdo con FlightAware, mientras que las autoridades advirtieron sobre posibles cancelaciones. La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación y el aeropuerto informó que las restricciones se mantendrían mientras los equipos de emergencia y especialistas trabajaban sobre la zona afectada.
La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 de 32 años operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte que realizaba el vuelo para Amazon. El avión había sido construido originalmente para transportar pasajeros y permaneció durante más de dos décadas en distintas aerolíneas antes de ser convertido en carguero en 2015.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) enviará un equipo a Miami para investigar las causas del accidente, mientras la FAA también abrió su propio expediente. Los investigadores deberán determinar por qué el avión no pudo detenerse dentro de la pista y terminó atravesando el sector de seguridad hasta impactar contra vehículos.
Amazon expresó su pesar por las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó Kelly Nantel, portavoz de la compañía. La empresa señaló además que su prioridad es la seguridad y el bienestar de todas las personas afectadas por el accidente.
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