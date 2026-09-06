Un avión de carga se estrelló en Miami: cinco muertos y 250 vuelos demorados

La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 de 32 años operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte que realizaba el vuelo para Amazon. El avión había sido construido originalmente para transportar pasajeros y permaneció durante más de dos décadas en distintas aerolíneas antes de ser convertido en carguero en 2015.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) enviará un equipo a Miami para investigar las causas del accidente, mientras la FAA también abrió su propio expediente. Los investigadores deberán determinar por qué el avión no pudo detenerse dentro de la pista y terminó atravesando el sector de seguridad hasta impactar contra vehículos.

Amazon expresó su pesar por las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó Kelly Nantel, portavoz de la compañía. La empresa señaló además que su prioridad es la seguridad y el bienestar de todas las personas afectadas por el accidente.