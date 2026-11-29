El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó segundo, con el 28,8% de los sufragios y entre 119 y 124 escaños, mientras que Vox se posicionó como tercera fuerza, con el 16,2% y entre 44 y 48 legisladores.

De acuerdo con estas estimaciones, el PP y Vox sumarían entre 173 y 182 diputados, cifra que podría elevarse a entre 175 y 184 con el respaldo de UPN. En el escenario menos favorable, la derecha quedaría por debajo de las 176 bancas necesarias para alcanzar la mayoría absoluta.

En tanto, Frente Amplio obtendría entre 10 y 11 escaños, más cuatro de Compromís; ERC, entre 9 y 10; Bildu, entre 7 y 8; Junts y Adelante Andalucía, entre 4 y 5 cada uno; y el PNV, entre 2 y 3. El BNG conseguiría dos bancas y Coalición Canaria, una.

Podemos, por su parte, quedaría fuera del Congreso, según el relevamiento difundido por distintos medios españoles, que no precisaron la metodología utilizada. A la espera de los resultados oficiales, permanece abierta la disputa por la conformación de una mayoría parlamentaria.