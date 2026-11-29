El Partido Popular podría gobernar con la ultraderecha de Vox con el 89,97% del voto escrutado al alcanzar juntos la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados. Sumadas ambas alcanzan 184 legisladores.
El conservador Partido Popular ganaría las elecciones en España y podría gobernar con la ultraderecha de Vox con el 89,97% del voto escrutado al alcanzar juntos la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados.
Con ese porcentaje de voto escrutado, el PP obtendría 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox 52 diputados, mientras que el PSOE obtendría 116 diputados.
El Partido Popular (PP) se impuso en el primer sondeo difundido tras el cierre de las elecciones generales en la mayoría de las ciudades de España, aunque una eventual alianza con Vox no tiene garantizada la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
El relevamiento realizado por Sigma Dos para RTVE y las cadenas regionales ubicó al PP con el 32,2% de los votos y una proyección de entre 129 y 134 bancas, a las que se suman las Unión del Pueblo Navarro (UPN).
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó segundo, con el 28,8% de los sufragios y entre 119 y 124 escaños, mientras que Vox se posicionó como tercera fuerza, con el 16,2% y entre 44 y 48 legisladores.
De acuerdo con estas estimaciones, el PP y Vox sumarían entre 173 y 182 diputados, cifra que podría elevarse a entre 175 y 184 con el respaldo de UPN. En el escenario menos favorable, la derecha quedaría por debajo de las 176 bancas necesarias para alcanzar la mayoría absoluta.
En tanto, Frente Amplio obtendría entre 10 y 11 escaños, más cuatro de Compromís; ERC, entre 9 y 10; Bildu, entre 7 y 8; Junts y Adelante Andalucía, entre 4 y 5 cada uno; y el PNV, entre 2 y 3. El BNG conseguiría dos bancas y Coalición Canaria, una.
Podemos, por su parte, quedaría fuera del Congreso, según el relevamiento difundido por distintos medios españoles, que no precisaron la metodología utilizada. A la espera de los resultados oficiales, permanece abierta la disputa por la conformación de una mayoría parlamentaria.
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