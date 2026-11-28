El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo aparece como favorito frente al PSOE de Pedro Sánchez, pero podría necesitar el apoyo de Vox para formar gobierno tras los comicios del domingo 29 de noviembre.
España celebrará este domingo 29 de noviembre elecciones generales para renovar la composición del Parlamento y definir el escenario político de los próximos años. Los comicios podrían poner fin a ocho años de gobiernos encabezados por Pedro Sánchez y abrir paso a un cambio de orientación política.
La disputa principal enfrenta la continuidad del proyecto progresista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, con la alternativa del Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Según los sondeos citados, el líder del PP supera el 30% de intención de voto y aventaja al actual presidente por cerca de cuatro puntos porcentuales.
Sin embargo, las proyecciones indican que el Partido Popular no alcanzaría por sí solo los escaños necesarios para gobernar. Por eso, podría necesitar un acuerdo con Vox, la formación de derecha radical conducida por Santiago Abascal, dirigente cercano a Javier Milei.
La posibilidad de una coalición entre el PP y Vox tiene antecedentes en los acuerdos que ambas fuerzas alcanzaron en distintas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía.
Del otro lado, los sectores progresistas también deberán buscar apoyos parlamentarios para intentar conservar el poder. En ese espacio aparecen el Frente Amplio, encabezado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Podemos y distintas agrupaciones regionalistas.
Las fuerzas políticas con representación en Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias podrían tener un papel decisivo en las negociaciones posteriores a las elecciones, especialmente si ningún bloque consigue reunir los votos necesarios para formar gobierno.
A diferencia de la Argentina, donde los ciudadanos eligen directamente al presidente, en España se vota a los representantes parlamentarios. Luego, los diputados participan del proceso de investidura para designar al jefe del Ejecutivo, por lo que la fuerza más votada no necesariamente termina gobernando.
En estos comicios se renovarán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y se elegirán directamente 208 senadores. Sin embargo, sólo la Cámara Baja interviene en la elección del presidente del Gobierno.
Después de las elecciones, el rey Felipe VI mantiene consultas con los representantes de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria y propone a un candidato para ocupar la Presidencia del Gobierno. El aspirante debe someterse a una primera votación en el Congreso, donde necesita conseguir una mayoría absoluta de 176 votos.
Si no alcanza ese respaldo, se realiza una segunda votación 48 horas después. En esa instancia, el candidato puede ser investido si obtiene más votos afirmativos que negativos. Por ese motivo, los acuerdos entre partidos y la capacidad de reunir apoyos parlamentarios resultan determinantes para definir quién encabezará el próximo gobierno.