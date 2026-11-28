Milei se reunió con el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal.

Del otro lado, los sectores progresistas también deberán buscar apoyos parlamentarios para intentar conservar el poder. En ese espacio aparecen el Frente Amplio, encabezado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Podemos y distintas agrupaciones regionalistas.

Las fuerzas políticas con representación en Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias podrían tener un papel decisivo en las negociaciones posteriores a las elecciones, especialmente si ningún bloque consigue reunir los votos necesarios para formar gobierno.

Cómo se elige al presidente del Gobierno en España

A diferencia de la Argentina, donde los ciudadanos eligen directamente al presidente, en España se vota a los representantes parlamentarios. Luego, los diputados participan del proceso de investidura para designar al jefe del Ejecutivo, por lo que la fuerza más votada no necesariamente termina gobernando.

En estos comicios se renovarán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y se elegirán directamente 208 senadores. Sin embargo, sólo la Cámara Baja interviene en la elección del presidente del Gobierno.

Después de las elecciones, el rey Felipe VI mantiene consultas con los representantes de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria y propone a un candidato para ocupar la Presidencia del Gobierno. El aspirante debe someterse a una primera votación en el Congreso, donde necesita conseguir una mayoría absoluta de 176 votos.

Si no alcanza ese respaldo, se realiza una segunda votación 48 horas después. En esa instancia, el candidato puede ser investido si obtiene más votos afirmativos que negativos. Por ese motivo, los acuerdos entre partidos y la capacidad de reunir apoyos parlamentarios resultan determinantes para definir quién encabezará el próximo gobierno.