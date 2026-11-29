El socialista Pedro Sánchez busca continuar en el poder.

Elecciones en España: las propuestas de los candidatos de la derecha

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), arremetió contra Sánchez y prometió a los votantes una mayor estabilidad y mejor gestión. Claro que no sólo cuestionó a su rival por el hecho de que su gobierno no ha podido mejorar los problemas de vivienda durante sus ocho años en el poder, sino también por dos accidentes ferroviarios mortales este año, un apagón nacional en abril de 2025 y una crisis fronteriza en Ceuta, el enclave español del norte de África.

Se espera ampliamente que Feijóo intente formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, encabezado por Santiago Abascal, quien enfocó su campaña casi por completo en el endurecimiento de las medidas migratorias. Con el respaldo del presidente argentino Javier Milei, Abascal confía en que su postura de línea dura conquistará a los votantes y le permitirá desempeñar un papel de árbitro con el PP.

Ambos candidatos coincidieron que las políticas migratorias de Sánchez son perjudiciales para los españoles de a pie, y a menudo vincularon la migración con el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda y con la presión sobre los servicios públicos. También condenaron la medida de regularización de migrantes.

Se espera que Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, busque formar una alianza con Santiago Abascal, de Vox.

Si Vox forma parte de un nuevo gobierno como socio menor de PP, marcaría el regreso al poder de un partido ultranacionalista de extrema derecha por primera vez desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, en 1975.

Por su parte, Ada Colau, primera mujer en llegar a la Alcaldía de Barcelona, dio el salto en las elecciones generales de este domingo a la política nacional como candidata a la Presidencia del Gobierno por la coalición de izquierdas Frente Amplio.

La representante de la coalición formada por el Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes llega más de dos años después de haber dejado los cargos institucionales. Está vinculada al activismo por el derecho a la vivienda desde 2009, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, participó en la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con la campaña Stop Desahucios.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, está vinculada al activismo por el derecho a la vivienda.

Cómo se elige el Presidente en España

El presidente del gobierno de ese país es elegido por el Parlamento. Un candidato necesita el apoyo de una mayoría absoluta -o al menos 176 legisladores- en la primera votación parlamentaria, a menudo apoyándose en acuerdos de coalición o en el respaldo de otros partidos. Si un candidato no alcanza una mayoría absoluta en la primera votación parlamentaria, se celebra una segunda votación, en la que el candidato necesita más votos a favor que en contra.

Varios sondeos realizados antes del domingo mostraron al Partido Socialista por debajo del apoyo combinado del PP y Vox. Es probable que Sánchez necesite del respaldo de partidos más pequeños a la izquierda de los socialistas. Sin embargo, se anticipa que las disputas internas entre esos partidos en la antesala de la elección debiliten las posibilidades de Sánchez de formar una coalición progresista como la que logró en 2023.