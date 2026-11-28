"Vuelva a ascender"

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando una aeronave de Delta Airlines se encontraba en plena maniobra de aproximación al aeropuerto y recibió la orden de interrumpir el descenso por parte de la torre de control.

“Delta 1972, vuelva a ascender. Estamos teniendo un terremoto severo”, se escucha en una comunicación registrada por el canal especializado Airline Videos Live, que difundió las imágenes del episodio.

En la grabación se observa cómo el avión vuelve a ganar altura mientras la cámara que registraba su aproximación comienza a sacudirse por efecto del temblor.

De acuerdo con los datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware, citados por el diario Los Angeles Times, la aeronave sobrevoló Malibú y posteriormente el centro de Los Ángeles antes de concretar su aterrizaje de manera segura a las 10.01, aproximadamente media hora después del terremoto.

Momentos de tensión en el aeropuerto

El movimiento sísmico también generó preocupación entre los pasajeros que aguardaban sus vuelos dentro de las instalaciones aeroportuarias. Una periodista de CNN que se encontraba en el lugar relató que la terminal comenzó a sacudirse, varias placas del cielorraso cayeron al suelo y se activaron las alarmas.

Además, se registraron roturas de vidrios en las inmediaciones de un puesto de control de seguridad. Otros testimonios recogidos por medios estadounidenses dieron cuenta de pasajeros que buscaron refugio durante los segundos que duró el temblor.

Un viajero que se dirigía a Aspen difundió imágenes de los daños a través de las redes sociales y señaló que también se habría producido la rotura de una tubería de agua dentro del establecimiento.

Tras el terremoto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo de emergencia y desplegó equipos para inspeccionar instalaciones e infraestructura crítica de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa Karen Bass instó a los habitantes a mantenerse alerta ante posibles réplicas y recordó las recomendaciones de seguridad ante este tipo de fenómenos: agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que finalice el movimiento.

Si bien las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, el Servicio Geológico estadounidense estimó en un 30% la probabilidad de que se produzca una réplica de magnitud 4,0 o superior.