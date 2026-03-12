India le compra de emergencia gas licuado a la Argentina

Uno de los cargamentos partió desde el puerto de Bahía Blanca con destino hacia Haldia, cerca de Calcuta, según datos de la plataforma de monitoreo marítimo Kpler.

El cargamento marca la urgencia energética puede modificar rutas comerciales que normalmente no resultarían competitivas por la distancia.

La gran demanda de la India

India consume alrededor de dos millones de toneladas de gas licuado de petróleo por mes. Para tener una escala, Argentina utiliza cerca de 1,5 millones de toneladas en todo el año .

En países con alta densidad poblacional y redes de gas limitadas, los cilindros de gas siguen siendo la principal fuente de energía para millones de hogares y comercios.

El año pasado, el país asiático importó casi 21 millones de toneladas de este combustible a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del comercio energético mundial, que quedó bloqueada tras la agresión de los Estados Unidos e Israel contra Irán.

El creciente interés por el gas argentino también se vincula con el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo ubicada en Neuquén .