Su hermano publicó una serie de imágenes de la autopsia y un experto forense puso en duda las conclusiones oficiales sobre la muerte del financista. Sugirió una posible estrangulación por la espalda.
Mark Epstein, hermano del fallecido financista Jeffrey Epstein, difundió en Internet fotografías inéditas de la autopsia y reclamó que se lleve adelante una “verdadera investigación por homicidio”. La publicación del material se produjo luego de que un reconocido experto forense pusiera en duda las conclusiones oficiales sobre la muerte del empresario, ocurrida en una cárcel de Nueva York en 2019.
Michael Freeman, patólogo forense e integrante del Real Colegio de Patólogos, presentó sus conclusiones el lunes pasado durante una conferencia en Londres, tras analizar documentos e imágenes proporcionados por la familia de Jeffrey Epstein. De acuerdo con su análisis, el tipo y la ubicación de las lesiones detectadas en el cuerpo -entre ellas, marcas de uñas sobre la línea de estrangulamiento y una hemorragia en el hombro izquierdo- no serían compatibles con un suicidio y apuntarían a una posible estrangulación homicida por la espalda.
“El doctor Freeman ha demostrado de manera concluyente que las heridas en el cuerpo de Jeffrey no pudieron provenir de un suicidio, lo que sólo deja el homicidio sobre la mesa”, sostuvo Mark Epstein en una entrevista con el diario británico Metro. Además, recordó que, cuando vio por primera vez el cuerpo de su hermano, advirtió que las marcas no se correspondían con las de un ahorcamiento: “¿Por qué el Departamento de Justicia está encubriendo esto? ¿A quién están protegiendo?”.
El financista fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde permanecía detenido a la espera de ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores. El caso provocó un escándalo internacional y puso bajo la lupa sus vínculos con integrantes de las élites políticas, empresariales y económicas de Occidente. Entre las figuras relacionadas con Epstein, estuvieron el expresidente estadounidense Bill Clinton, el empresario Bill Gates y el expríncipe británico Andrés.
Freeman explicó que no recibió ningún pago por realizar el análisis y aclaró que tampoco tiene información sobre quiénes podrían haber participado en el supuesto crimen. Según dijo, su trabajo se limitó a identificar las inconsistencias médicas que encontró en la documentación y las imágenes de la escena.
También cuestionó los procedimientos realizados por las autoridades, en particular que no se hayan tomado fotografías del cuerpo antes de retirarlo de la celda ni se efectuaran análisis de ADN debajo de las uñas del fallecido.