Freeman explicó que no recibió ningún pago por realizar el análisis y aclaró que tampoco tiene información sobre quiénes podrían haber participado en el supuesto crimen. Según dijo, su trabajo se limitó a identificar las inconsistencias médicas que encontró en la documentación y las imágenes de la escena.

También cuestionó los procedimientos realizados por las autoridades, en particular que no se hayan tomado fotografías del cuerpo antes de retirarlo de la celda ni se efectuaran análisis de ADN debajo de las uñas del fallecido.