El candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el respaldo de Ronaldo Caiado, que terminó quinto en la primera vuelta del último domingo. El balotaje contra Lula será el próximo 25 de octubre.
Luego de haber vencido por dos puntos en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Flávio Bolsonaro consiguió este martes un respaldo clave de cara al balotaje del próximo 25 de octubre, el de Ronaldo Caiado, que finalizó quinto en los comicios del último domingo, quien expresó su apoyo para el dirigente del Partido Liberal (PL).
Caiado, exgobernador de Goiás y con vínculos con el sector agropecuario, dio a conocer la novedad durante un acto en ese estado brasileño. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro formalizó la alianza acompañado por Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y uno de los principales referentes de la derecha brasileña.
“Puede contar con nuestro apoyo. Estamos a su disposición para entrar donde sea en nuestro país y decir que el Estado brasileño no se inclina ante el crimen y la corrupción”, dijo Caiado, al justificar su decisión de acompañar al aspirante del PL en la segunda vuelta. “Goiás le dará a Flávio su mayor victoria en estas elecciones. La movilización será a tiempo completo”, añadió.
Con casi 2,6 millones de votos, el dirigente conservador finalizó el domingo pasado detrás de Flávio Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Augusto Cury y Renan Santos. "Voy a estar ayudando a Brasil. Estoy aquí para hacer lo que manda mi coherencia en la vida, que es poder derrotar al Partido de los Trabajadores (PT)", agregó.
La decisión de Caiado marcó un cambio de postura respecto de la campaña, en la que había cuestionado públicamente al ganador de la primera vuelta. Incluso, lo calificó de “mentiroso” y afirmó que “no tiene compromiso con la verdad”.
Bolsonaro había recibido el último lunes el respaldo del excandidato de Novo, Romeu Zema. “No me quedaré callado ni indeciso en este momento crucial. Voto por Flávio. Brasil no puede soportar otros cuatro años de Lula, ni otros cuatro ministros nombrados por Lula. Estamos juntos el 25, cuento con ustedes”, afirmó.
Zema quedó en sexto lugar en la contienda presidencial, con 326.488 votos. El representante del partido Novo obtuvo el 0,27% de los votos válidos, según el Tribunal Superior Electoral.
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