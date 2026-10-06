La decisión de Caiado marcó un cambio de postura respecto de la campaña, en la que había cuestionado públicamente al ganador de la primera vuelta. Incluso, lo calificó de “mentiroso” y afirmó que “no tiene compromiso con la verdad”.

Bolsonaro había recibido el último lunes el respaldo del excandidato de Novo, Romeu Zema. “No me quedaré callado ni indeciso en este momento crucial. Voto por Flávio. Brasil no puede soportar otros cuatro años de Lula, ni otros cuatro ministros nombrados por Lula. Estamos juntos el 25, cuento con ustedes”, afirmó.

Zema quedó en sexto lugar en la contienda presidencial, con 326.488 votos. El representante del partido Novo obtuvo el 0,27% de los votos válidos, según el Tribunal Superior Electoral.