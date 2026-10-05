El presidente norteamericano se refirió a la victoria del candidato ultraderechista en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Qué dijo sobre el balotaje del 25 de octubre ante Lula.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y calificó el desempeño del candidato ultraderechista como una “gran victoria”, pese a que no alcanzó el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Al mismo tiempo, anticipó que el balotaje frente a Lula da Silva será “muy reñido”.
“Es una gran victoria, ajustada, pero muy, muy grande, increíble”, afirmó Trump ante los periodistas que le consultaron por los comicios brasileños. El líder de la Casa Blanca también sostuvo que la definición del próximo mandatario de la mayor economía de América Latina será “muy reñida”, en referencia al balotaje previsto para el 25 de octubre.
El resultado electoral ubicó a Flávio Bolsonaro, senador e integrante del Partido Liberal (PL), en el primer lugar. Según el recuento oficial, obtuvo el 47,03% de los votos, equivalentes a 56.104.503 sufragios. Lula, en tanto, alcanzó el 45,16%, con 53.879.538 votos.
Aunque la diferencia entre ambos fue de casi dos puntos porcentuales, ninguno consiguió superar el umbral del 50% de los votos válidos. Por eso, Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse dentro de tres semanas para definir quién asumirá la Presidencia de Brasil.
Para Trump, además, el resultado de Flávio Bolsonaro tiene una relevancia particular por la relación política que mantiene con la familia del candidato. El senador es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, uno de los principales aliados latinoamericanos del mandatario estadounidense, que actualmente cumple prisión domiciliaria.
El vínculo entre Trump y el clan Bolsonaro se consolidó durante los últimos años, a partir de coincidencias en posiciones conservadoras y de una agenda política enfrentada a distintos sectores de la izquierda regional.
El balotaje del 25 de octubre definirá ahora quién estará al frente de Brasil durante el próximo período presidencial.
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