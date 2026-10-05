Para Trump, además, el resultado de Flávio Bolsonaro tiene una relevancia particular por la relación política que mantiene con la familia del candidato. El senador es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, uno de los principales aliados latinoamericanos del mandatario estadounidense, que actualmente cumple prisión domiciliaria.

El vínculo entre Trump y el clan Bolsonaro se consolidó durante los últimos años, a partir de coincidencias en posiciones conservadoras y de una agenda política enfrentada a distintos sectores de la izquierda regional.

El balotaje del 25 de octubre definirá ahora quién estará al frente de Brasil durante el próximo período presidencial.