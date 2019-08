⚡SUIVI -Attaque à #Villeurbanne : 1 mort (un jeune de 19 ans) et 8 blessés (dont 3 entre la vie et la mort). Sur des images diffusées sur internet, on voit l'assaillant être interpellé, un Afghan demandeur d'asile selon BFMTV. Le caractère terroriste n'est pas retenu à ce stade. pic.twitter.com/PiJU7WcE6f