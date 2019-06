"Trump es responsable de estas muertes", dijo Beto O´Rourke, excongresista por el estado de Texas inmerso en la carrera presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 2020. El presidente estadounidense replicó culpando a los demócratas del Congreso: "Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera)".

"La odio", dijo el mandatario sobre la foto. "El padre... probablemente era un tipo fantástico".

Según el periódico mexicano La Jornada, los cadáveres de la foto son de un solicitante de asilo salvadoreño, Oscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de 23 meses. Padre e hija se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas a través del río Bravo, informó La Jornada.

Para muchos, la instantánea recuerda una foto tomada en 2015 en la que aparecía el cadáver del niño Aylan Kurdi en una playa Turquía. La criatura se ahogó en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Grecia.

Bernie Sanders, otro candidato demócrata a la carrera presidencial, describió la foto como "horrible". "Es solo un ejemplo doloroso de tantos otros que demuestran el desprecio imprudente por la humanidad que proviene de las políticas de Trump", dijo Sanders.

O´Rourke dijo que los migrantes se ven obligados a "cruzar entre los puntos de entrada, lo que asegura un mayor sufrimiento y muerte", pues los refugiados no pueden presentar las solicitudes de asilo en los puntos de ingreso a Estados Unidos.

"Estas familias que buscan asilo a menudo huyen de la violencia extrema", denunció la senadora de California Kamala Harris, también precandidata demócrata. "¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan?", se preguntó Harris en Twitter. "Trump les dice volved allí de donde venís. Eso es inhumano. Están muriendo niños. Esto es una mancha en nuestra conciencia moral", continuó.

Rashida Tlaib, demócrata de la Cámara de Representantes por Michigan y defensora de iniciar un juicio político contra Trump, tuiteó: "Este monstruo y su desalmada Administración tienen que rendir cuentas" sobre su política migratoria.

The New York Times publicó la foto en su portada y le dedicó un editorial. "Estados Unidos necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad", dijo el periódico. "Nadie con conciencia puede mirar la foto de un solicitante de asilo y su niña de 23 meses muertos en la orilla del río Bravo y aceptar el statu quo", prosiguió.

El papa Francisco también expresó pesar. El pontífice "está profundamente triste por sus muertes, y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido sus vidas mientras huyen de la guerra y la miseria", dijo Alessandro Gisotti, portavoz del Vaticano.