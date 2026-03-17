Golpe a Trump: renuncia el director del Centro de Contraterrorismo de EEUU

Sin embargo, considera que al inicio del nuevo mandato, Trump ha caído en la influencia de una “campaña de desinformación” generada por “altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses” para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.

“Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida. Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”, ha denunciado, subrayando que Washington “no puede cometer ese error de nuevo”, según la citada agencia.

Kent acaba su carta recordando su servicio en el Ejército estadounidense, su participación en operaciones de combate y la pérdida de su esposa “en una guerra impulsada por Israel”.

“No puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas americanas”, ha indicado, recalcando al presidente norteamericano que “reflexione” sobre las acciones estadounidenses en Irán y “para quién lo están haciendo”.

De este modo, el ya exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo insta a Trump a “cambiar de rumbo y trazar un nuevo camino” para Estados Unidos y de esta forma evitar “deslizarse hacia el declive y el caos”. “Usted tiene las cartas”, recalca.

Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba al mando de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas. Antes de incorporarse al Gobierno de Trump, realizó dos campañas fallidas para ser congresista en el estado de Washington. También sirvió en el Ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.