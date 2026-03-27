Irán amenaza con atacar objetivos israelíes tras los bombardeos contra sus siderúrgicas

Mientras que las autoridades iraníes informaron de daños en estas dos compañías, pero afirmaron que los ataques no causaron víctimas fatales.

Los bombardeos contra estas instalaciones reflejan una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras clave, a lo que la República Islámica trataron de dar una respuesta recíproca en días anteriores con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países de Oriente Medio.