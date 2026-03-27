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Irán amenaza con atacar objetivos israelíes tras los bombardeos contra sus siderúrgicas

El gobierno iraní respondió luego de los ataques que sufrió este viernes y recomendó a los empleados de empresas de Israel a dejar sus lugares de trabajo.

El Gobierno de Irán amenazó este viernes con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con los Estados Unidos en Medio Oriente tras las ofensivas contra dos de las principales siderúrgicas del país.

“Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, Mayid Musavi.

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“Ya nos pusieron a prueba una vez”, sostuvo Musavi después de los ataques israelí-estadounidenses de este viernes contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

ADEMÁS: Irán rechazó la propuesta de paz de Estados Unidos y presentó sus propias condiciones

Mientras que las autoridades iraníes informaron de daños en estas dos compañías, pero afirmaron que los ataques no causaron víctimas fatales.

Los bombardeos contra estas instalaciones reflejan una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras clave, a lo que la República Islámica trataron de dar una respuesta recíproca en días anteriores con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países de Oriente Medio.

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