Internacionales |

Israel abatió al jefe iraní que coordinaba el bloqueo del Estrecho de Ormuz

El comandante de la Guardia Revolucionaria era clave en la estrategia para interrumpir el comercio global de petróleo en la región.

Israel confirmó que eliminó a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada en el estratégico Estrecho de Ormuz. El militar era señalado como el principal responsable de coordinar el bloqueo del paso marítimo más sensible para el comercio energético global.

Irán endurece su postura y amenaza con sostener alto el precio del petróleo

En paralelo, el régimen iraní rechazó cualquier posibilidad de acuerdo con Estados Unidos en medio de la escalada regional y advirtió que los precios de la energía no volverán a niveles previos. El portavoz militar Ebrahim Zolfaghari aseguró que Teherán no negociará “ni ahora ni nunca” y vinculó la estabilidad del mercado energético con el poder militar iraní.

Las declaraciones surgieron luego de que el expresidente Donald Trump afirmara que existían conversaciones en marcha. Desde Irán desmintieron esos contactos y sostuvieron que la estabilidad en la región depende de su poder militar, al tiempo que dejaron abierta la posibilidad de sostener o profundizar el impacto sobre el mercado petrolero global.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados