Israel abatió al jefe iraní que coordinaba el bloqueo del Estrecho de Ormuz

El comandante de la Guardia Revolucionaria era clave en la estrategia para interrumpir el comercio global de petróleo en la región.

Israel confirmó que eliminó a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada en el estratégico Estrecho de Ormuz. El militar era señalado como el principal responsable de coordinar el bloqueo del paso marítimo más sensible para el comercio energético global.