Irán amenaza a Estados Unidos: si hay ataques, la respuesta irá "más allá de la región"

La Guardia Revolucionaria iraní respondió al ultimátum de Donald Trump con una advertencia sobre posibles ataques a su infraestructura eléctrica y puentes.
La Guardia Revolucionaria de Irán le lanzó una dura advertencia a Estados Unidos este martes, asegurando que si cumplen con las amenazas de atacar sus centrales eléctricas y puentes, la represalia no se quedará solo en el área local, sino que irá "más allá de la región".
En un comunicado difundido por distintos medios internacionales, el cuerpo militar iraní remarcó su postura frente a un posible avance norteamericano. "La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región", advirtió la fuerza.
Por otro lado, Teherán también puso sobre la mesa el uso de sus recursos energéticos como herramienta de presión. El régimen amenazó con dejar a Estados Unidos y a sus aliados sin suministro de petróleo y gas “durante años”.
Estas declaraciones aparecen en la cuenta regresiva para que se cumpla el ultimátum que puso el presidente El mandatario estadounidense avisó que está dispuesto a “desatar el infierno” si Teherán no vuelve a abrir el paso por el estrecho de Ormuz antes de las 21:00 de este martes, hora de Argentina.
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