Irán llega a Pakistán para negociar con EE.UU., pero mantiene condiciones clave

La delegación iraní arribó a Islamabad para participar de las negociaciones con Washington, aunque Teherán advirtió que el diálogo no comenzará hasta que se cumplan sus exigencias: un alto el fuego en Líbano y la liberación de activos congelados.
La delegación de Irán encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó este viernes a Islamabad para participar de las negociaciones de paz con Estados Unidos, en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. La presencia fue confirmada por el Gobierno de Pakistán luego de versiones difundidas por agencias iraníes.
El arribo se produjo tras varios días de incertidumbre respecto de la participación de Teherán, en medio de desacuerdos con Washington sobre las condiciones iniciales para abrir el diálogo. Entre los puntos en disputa se encuentran los términos del eventual acuerdo y la inclusión del conflicto en Líbano dentro de las conversaciones.
Según medios iraníes, la llegada de la delegación no implica el inicio inmediato de las negociaciones. Desde Teherán sostienen que el proceso solo comenzará cuando Estados Unidos acepte las “precondiciones” fijadas, lo que mantiene en suspenso el desarrollo de las conversaciones.
La comitiva iraní está integrada por figuras clave del gobierno, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el titular del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, lo que refleja la relevancia estratégica del encuentro.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también llegó a Islamabad para liderar la delegación de su país. Antes de su arribo, expresó expectativas moderadas sobre el resultado de las negociaciones y afirmó que espera avances, aunque evitó anticipar definiciones.
Las diferencias entre ambas partes quedaron expuestas en las últimas horas. Qalibaf aseguró que Washington aún no cumplió con dos condiciones fundamentales acordadas previamente: la implementación de un alto el fuego en Líbano y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior.
“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, afirmó el dirigente iraní, quien reiteró la postura de su país de no avanzar sin garantías concretas.
El contexto regional complejiza aún más el escenario. En paralelo a los preparativos diplomáticos, continúan los ataques israelíes contra posiciones de Hizbulá en Líbano, que en los últimos días dejaron más de 300 muertos. Irán considera que el cese de esas hostilidades es un requisito indispensable para avanzar en cualquier entendimiento.
Sin embargo, Israel manifestó su intención de mantener las operaciones militares, pese a los llamados de Estados Unidos a reducir la intensidad de los ataques. Esta divergencia agrega incertidumbre a un proceso que, aunque esperado, todavía no tiene fecha cierta de inicio.
Pakistán, que actúa como mediador, busca acercar posiciones entre dos históricos rivales en un momento de alta volatilidad geopolítica. No obstante, las condiciones cruzadas y la dinámica del conflicto en la región amenazan con dilatar -o incluso frustrar- el inicio de un diálogo que podría ser clave para estabilizar el escenario internacional.
comentar