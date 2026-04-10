Irán llega a Pakistán para negociar con EE.UU., pero mantiene condiciones clave

El representante de Estados Unidos

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también llegó a Islamabad para liderar la delegación de su país. Antes de su arribo, expresó expectativas moderadas sobre el resultado de las negociaciones y afirmó que espera avances, aunque evitó anticipar definiciones.

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Las diferencias entre ambas partes quedaron expuestas en las últimas horas. Qalibaf aseguró que Washington aún no cumplió con dos condiciones fundamentales acordadas previamente: la implementación de un alto el fuego en Líbano y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, afirmó el dirigente iraní, quien reiteró la postura de su país de no avanzar sin garantías concretas.

Escenario complejo

El contexto regional complejiza aún más el escenario. En paralelo a los preparativos diplomáticos, continúan los ataques israelíes contra posiciones de Hizbulá en Líbano, que en los últimos días dejaron más de 300 muertos. Irán considera que el cese de esas hostilidades es un requisito indispensable para avanzar en cualquier entendimiento.

Sin embargo, Israel manifestó su intención de mantener las operaciones militares, pese a los llamados de Estados Unidos a reducir la intensidad de los ataques. Esta divergencia agrega incertidumbre a un proceso que, aunque esperado, todavía no tiene fecha cierta de inicio.

Pakistán, que actúa como mediador, busca acercar posiciones entre dos históricos rivales en un momento de alta volatilidad geopolítica. No obstante, las condiciones cruzadas y la dinámica del conflicto en la región amenazan con dilatar -o incluso frustrar- el inicio de un diálogo que podría ser clave para estabilizar el escenario internacional.