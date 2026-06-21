Irán y Estados Unidos retoman el diálogo tras una ronda tensa

Declaraciones contradictorias

Según explicó el funcionario, una de las prioridades del encuentro fue aclarar las declaraciones contradictorias de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Irán había anunciado nuevamente su cierre, aunque Washington afirmó que los barcos mercantes continuaban circulando por la zona.

Las partes también discutieron mecanismos para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar que el paso marítimo permanezca abierto, además de avanzar en la implementación de un eventual alto el fuego en el sur del Líbano.

La tensión aumentó luego de que Trump publicara un mensaje en su red social Truth Social en el que advirtió a Irán con nuevos ataques si no impedía las acciones de su aliado libanés Hezbollah.

“Si Irán no detiene a Hezbollah, Estados Unidos atacará nuevamente con mucha fuerza”, fue el mensaje del mandatario estadounidense, que generó una reacción inmediata de la delegación iraní.

Los representantes iraníes se fueron

Según informó la agencia oficial iraní IRNA, los representantes de Teherán abandonaron momentáneamente la sede de las negociaciones tras reunirse con los mediadores de Qatar y Pakistán. El jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las amenazas y afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para responder ante cualquier acción estadounidense.

“Será mejor que cuiden sus declaraciones”, advirtió Qalibaf, quien sostuvo que Irán no se limitará a responder con palabras.

A pesar de ese episodio, Washington insistió en que las conversaciones avanzaban. El vicepresidente estadounidense JD Vance, quien encabeza la delegación de su país, había señalado antes del cruce con Teherán que se habían registrado “grandes avances” en las primeras reuniones.

Además del conflicto en Líbano y la situación de Ormuz, las negociaciones incluyeron discusiones sobre el acuerdo nuclear iraní. Desde la delegación estadounidense calificaron la jornada como un “punto de partida” para futuras conversaciones técnicas.

El canciller iraní Abás Araqchí participó del encuentro, aunque evitó gestos simbólicos de acercamiento con sus pares estadounidenses y no participó de fotografías de saludo formal.

El escenario diplomático ocurre luego de semanas de enfrentamientos y una creciente preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre ambas potencias.

Mientras Washington busca garantizar la libre navegación y limitar la influencia de grupos aliados de Irán en la región, Teherán exige el fin de las operaciones militares y garantías sobre su seguridad.

Con posiciones todavía enfrentadas, las conversaciones en Suiza avanzan bajo una fuerte presión política y militar, con mediación de Qatar y Pakistán, en un intento por evitar que la crisis derive en una nueva escalada regional.