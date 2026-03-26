Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia en Barcelona tras el aval de la Justicia europea

Tras quedar parapléjica en 2022 por una caída, la joven barcelonesa pone fin a su dolor este 26 de marzo con el respaldo del Tribunal Supremo.
Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años que quedó parapléjica en 2022 con un cuadro clínico irreversible, recibirá la eutanasia este jueves 26 en Barcelona. La decisión se concreta después de un año y medio de intensos litigios judiciales y de la oposición de su padre.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) finalmente avaló el procedimiento y rechazó la petición de sus padres para frenar la muerte asistida, una pelea legal que llevaba más de dos años. Yolanda, la madre de la joven, aceptó con resignación la voluntad de su hija, aunque dejó clara su disconformidad: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, explicó Noelia en el reportaje, donde también dejó una reflexión fuerte sobre el vínculo familiar: “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.
Durante la entrevista, Noelia hizo referencia al dolor físico y al malestar psicológico que la acompañó todo este tiempo. Contó que no tenía ganas de nada, que le costaba comer y que dormir se le hacía imposible por los dolores constantes en la espalda y las piernas. Su situación de dependencia era extrema y su diagnóstico fue considerado por la Justicia como “grave, crónico e imposibilitante”.
La historia de Noelia está marcada por la tragedia. Nacida en Barcelona, creció en un entorno inestable y pasó parte de su niñez en el sistema de protección de menores. Tras sufrir una agresión sexual múltiple, intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero las secuelas la dejaron en una silla de ruedas y con dolores crónicos. Desde entonces, pasó por distintos centros sociosanitarios buscando una salida legal a su padecimiento.
El proceso administrativo para la eutanasia había sido autorizado en julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero el padre de la joven, Gerónimo Castillo, impugnó la medida con el respaldo de la organización Abogados Cristianos. Finalmente, el Tribunal Supremo avaló la legalidad del trámite, el Constitucional se negó a frenarlo y el TEDH rechazó el último recurso, dejando firme el derecho de Noelia a decidir sobre su propio final este jueves.
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