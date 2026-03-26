Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia en Barcelona tras el aval de la Justicia europea

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) finalmente avaló el procedimiento y rechazó la petición de sus padres para frenar la muerte asistida, una pelea legal que llevaba más de dos años. Yolanda, la madre de la joven, aceptó con resignación la voluntad de su hija, aunque dejó clara su disconformidad: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, explicó Noelia en el reportaje, donde también dejó una reflexión fuerte sobre el vínculo familiar: “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.