Donald Trump ya tiene su propia moneda de un dólar: cómo es y cuánto cuesta

En una de sus caras, la nueva moneda exhibe el rostro del presidente republicano junto a las inscripciones “Liberty” (Libertad) e “In God We Trust” (En Dios confiamos). También figuran las fechas 1776-2026, en referencia a los 250 años de la independencia norteamericana.

El reverso presenta una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción “250”. La divisa tiene un acabado dorado, aunque no contiene oro. Está compuesta principalmente de cobre, además de zinc, manganeso y níquel

Algunas unidades incluyen una marca especial con la inscripción "July 4th". Se trata de piezas acuñadas el 4 de julio en Filadelfia, fecha que coincide con el aniversario de la Declaración de Independencia. Esas monedas se distribuyen de manera aleatoria entre los rollos y las bolsas.