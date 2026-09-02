Donald Trump ya tiene su propia moneda de un dólar: cómo es y cuánto cuesta

La divisa con el rostro del Presidente fue acuñada con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Cuáles son sus principales características.
El Departamento del Tesoro norteamericano puso en circulación este miércoles monedas de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump, en el marco de una inédita iniciativa impulsada por el líder republicano para dejar su impronta personal en distintas instituciones del país. Las monedas fueron acuñadas con motivo del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Se trata de la medida más reciente dentro de la campaña de Trump para incorporar su imagen y su nombre a la moneda estadounidense. En mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había asegurado que trabajaba en un proyecto para emitir un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del mandatario. El funcionario reconoció que esa iniciativa requeriría una modificación de la legislación vigente, que prohíbe la inclusión de personas vivas en la moneda norteamericana.
Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios sobre si la nueva moneda de un dólar podría vulnerar esa normativa. En marzo, además, había anunciado que el papel moneda de EE.UU. llevaría próximamente la firma de Trump, otra novedad sin precedentes para un presidente en ejercicio.
Un rollo de 25 monedas de un dólar salió a la venta por US$61, lo que representa un recargo del 144%, y una bolsa con 100 unidades sale US$154,50 dólares.
En una de sus caras, la nueva moneda exhibe el rostro del presidente republicano junto a las inscripciones “Liberty” (Libertad) e “In God We Trust” (En Dios confiamos). También figuran las fechas 1776-2026, en referencia a los 250 años de la independencia norteamericana.
El reverso presenta una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción “250”. La divisa tiene un acabado dorado, aunque no contiene oro. Está compuesta principalmente de cobre, además de zinc, manganeso y níquel
Algunas unidades incluyen una marca especial con la inscripción "July 4th". Se trata de piezas acuñadas el 4 de julio en Filadelfia, fecha que coincide con el aniversario de la Declaración de Independencia. Esas monedas se distribuyen de manera aleatoria entre los rollos y las bolsas.
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