Una multitud marchó en España en defensa de Ceuta y contra Pedro Sánchez

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Policía que aclarara estas afirmaciones, las cuales contradicen de forma directa el relato del Gobierno. Sánchez había negado el lunes pasado que las autoridades de Marruecos hubieran promovido o facilitado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Más tarde, un alto mando policial negó que exista ningún informe que señale directamente a Marruecos, pero la declaración apenas sirvió para rebajar las tensiones.

Ceuta, vale recordar, ocupa una posición estratégica en la costa norte de África, frente al sur de la península ibérica. Limita con Marruecos y su frontera está delimitada y controlada por las fuerzas de seguridad españolas.

Las marchas tuvieron lugar en las principales ciudades de España.

Incidentes durante las manifestaciones en Ceuta

En la ciudad enclavada en el norte de África, la Policía Nacional estimó que unas 25.000 personas acudieron a la multitudinaria concentración. La protesta concluyó con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que respondió con material antidisturbios al lanzamiento de objetos contra los agentes.

La concentración empezó cuando los ceutíes se reunieron en el entorno de las Murallas Reales convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y la mayoría de su equipo de gobierno acompañaron el recorrido, que finalizó a las puertas del Ayuntamiento. Allí, jóvenes de las cuatro culturas que conviven en Ceuta (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes) dieron lectura a un comunicado.