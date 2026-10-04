La investigación israelí comenzó inmediatamente después del incidente y todavía permanece abierta. Las primeras conclusiones apuntan a que al-Hammami habría actuado sin apoyo externo, aunque los investigadores continúan analizando todas las hipótesis.

Esa línea de investigación aparece después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara una posible participación de Irán y advirtiera sobre eventuales represalias si se comprobaba una conexión. Hasta el momento no se conocieron pruebas que vinculen a Teherán con lo sucedido.

Controles a tripulaciones

El caso, además, abrió fuertes interrogantes sobre los controles aplicados a las tripulaciones de vuelos extranjeros con destino a Israel. Al-Hammami es ciudadano de Omán, país que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, y distintas informaciones señalaron que había antecedentes que podrían haber encendido alertas sobre su perfil.

Ante las repercusiones, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó una revisión exhaustiva de los parámetros de seguridad aplicados a la aviación civil extranjera. Encargó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben-Ezra, la designación de un responsable que examine los mecanismos vigentes y las eventuales fallas que permitieron el episodio.

La decisión se conoció mientras medios israelíes ponían bajo la lupa el funcionamiento de los organismos responsables de supervisar a pilotos y tripulaciones extranjeras.

El ataque también reavivó el debate internacional sobre las amenazas internas en los aviones. Los protocolos reforzados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 concentraron buena parte de los esfuerzos en impedir el ingreso de atacantes a las cabinas, mientras que el episodio del FZ1073 volvió a poner el foco sobre los riesgos que pueden originarse dentro de las propias tripulaciones.

Mientras avanzan las investigaciones en distintos países, las autoridades intentan reconstruir los antecedentes del copiloto y establecer si existieron señales que permitieran anticipar el ataque.