El primer ministro israelí en funciones se mostró dispuesto a ceder el liderazgo del Ejecutivo durante la primera etapa de una eventual gestión compartida con el dirigente de Yashar!
El primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, ofreció este sábado al líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot, encabezar un eventual gobierno de unidad nacional bajo un sistema de rotación que permitiría a ambos dirigentes alternarse al frente del Ejecutivo. La propuesta busca superar el estancamiento de las negociaciones para conformar una nueva administración.
“Acepto que Gadi Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro, mientras que yo ejerceré, al inicio del mandato, como primer ministro alterno”, expresó Netanyahu en un comunicado.
El dirigente del Likud sostuvo que, por haber sido la fuerza más votada en las últimas elecciones, a su partido le correspondería encabezar el Gobierno o asumir el primer turno de una eventual rotación. Sin embargo, aseguró estar dispuesto a ceder esa posición y reclamó negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas”.
La propuesta llegó un día después de que Eisenkot se comprometiera a formar un gobierno en un plazo de ocho días, sin descartar un entendimiento con el Likud, pese a las diferencias políticas entre ambas fuerzas.
“Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida”, afirmó Eisenkot, quien acusó al partido de Netanyahu de no haber presentado propuestas concretas durante las últimas dos semanas.
El dirigente también advirtió sobre la posibilidad de que sus adversarios busquen agotar los plazos legales para la conformación del Ejecutivo y conducir al país a nuevas elecciones.
En paralelo, Yashar! alcanzó acuerdos de coalición con Los Demócratas, la formación de izquierda encabezada por Yair Golán, y con Israel Beitenu, del ultranacionalista Avigdor Lieberman.
Sin embargo, ambas fuerzas mantienen profundas diferencias respecto de la posibilidad de recurrir al respaldo parlamentario de los partidos árabes.
La coalición liderada por Eisenkot reúne actualmente 48 bancas, mientras que las agrupaciones árabes cuentan con otras 19. Si se descarta su apoyo, el dirigente deberá buscar un entendimiento con los partidos ultraortodoxos, que disponen de 13 escaños, o negociar con el Likud para alcanzar los 61 votos necesarios para garantizar una mayoría en el Parlamento israelí.
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