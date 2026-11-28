“Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida”, afirmó Eisenkot, quien acusó al partido de Netanyahu de no haber presentado propuestas concretas durante las últimas dos semanas.

El dirigente también advirtió sobre la posibilidad de que sus adversarios busquen agotar los plazos legales para la conformación del Ejecutivo y conducir al país a nuevas elecciones.

Acuerdos de coalición

En paralelo, Yashar! alcanzó acuerdos de coalición con Los Demócratas, la formación de izquierda encabezada por Yair Golán, y con Israel Beitenu, del ultranacionalista Avigdor Lieberman.

Sin embargo, ambas fuerzas mantienen profundas diferencias respecto de la posibilidad de recurrir al respaldo parlamentario de los partidos árabes.

La coalición liderada por Eisenkot reúne actualmente 48 bancas, mientras que las agrupaciones árabes cuentan con otras 19. Si se descarta su apoyo, el dirigente deberá buscar un entendimiento con los partidos ultraortodoxos, que disponen de 13 escaños, o negociar con el Likud para alcanzar los 61 votos necesarios para garantizar una mayoría en el Parlamento israelí.