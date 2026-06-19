Israel y Hezbolá acuerdan un "alto el fuego" en El Líbano

720 (29) El alto el fuego comenzó a regir este viernes tras una jornada de intensos ataques en distintas regiones de Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que impulsó gestiones para que Israel respaldara una nueva tregua con Hezbolá. Al referirse al acuerdo, afirmó que “es algo positivo” y lo calificó como “la guinda del pastel”.

La negociación se produce además en un contexto de conversaciones diplomáticas más amplias vinculadas a la situación regional y a los contactos entre Washington y Teherán.

El anuncio del alto el fuego llegó después de una de las jornadas más violentas de las últimas semanas. De acuerdo con autoridades sanitarias libanesas, al menos 47 personas murieron y otras 97 resultaron heridas por ataques aéreos registrados desde la madrugada del viernes.

77575509_1004 Los enfrentamientos dejaron al menos 47 muertos antes de la entrada en vigor del acuerdo.

Los bombardeos afectaron distintas zonas del sur y del este del país, incluyendo los distritos de Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil, Jezzine y Baalbek. También se reportaron víctimas en ataques con drones y en operaciones desarrolladas sobre rutas y áreas rurales.

Mientras tanto, Irán condenó los ataques israelíes y sostuvo que el fin de las operaciones militares en Líbano forma parte de los compromisos asumidos en recientes entendimientos diplomáticos.