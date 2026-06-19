Israel y Hezbolá acuerdan un "alto el fuego" en El Líbano

El alto el fuego comenzó a regir este viernes tras una jornada de intensos ataques en distintas regiones de Líbano.
La tregua comenzó este viernes tras intensos enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, aunque persisten acusaciones cruzadas.
Israel y la milicia del Hezbolá alcanzaron este viernes un acuerdo de alto el fuego en Líbano, en un intento por detener una escalada militar que durante las últimas horas provocó decenas de muertos y heridos en distintas regiones del país.
Según informaron funcionarios estadounidenses a medios internacionales, la tregua comenzó a regir a las 16:00 hora de El Líbano. (10.00 hora de Argentina) El acuerdo fue anunciado luego de una jornada marcada por fuertes ataques aéreos israelíes y en medio de esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para reducir las tensiones en la región.
Desde Hezbolá señalaron que respetarán el alto el fuego. Sin embargo, una fuente del grupo sostuvo que las fuerzas israelíes continuaban realizando disparos e intentaban avanzar sobre territorio libanés, una acusación que refleja la fragilidad del entendimiento alcanzado.
Por su parte, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, expresó que “si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades, se encontrará con la paz”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que impulsó gestiones para que Israel respaldara una nueva tregua con Hezbolá. Al referirse al acuerdo, afirmó que “es algo positivo” y lo calificó como “la guinda del pastel”.
La negociación se produce además en un contexto de conversaciones diplomáticas más amplias vinculadas a la situación regional y a los contactos entre Washington y Teherán.
El anuncio del alto el fuego llegó después de una de las jornadas más violentas de las últimas semanas. De acuerdo con autoridades sanitarias libanesas, al menos 47 personas murieron y otras 97 resultaron heridas por ataques aéreos registrados desde la madrugada del viernes.
Los bombardeos afectaron distintas zonas del sur y del este del país, incluyendo los distritos de Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil, Jezzine y Baalbek. También se reportaron víctimas en ataques con drones y en operaciones desarrolladas sobre rutas y áreas rurales.
Mientras tanto, Irán condenó los ataques israelíes y sostuvo que el fin de las operaciones militares en Líbano forma parte de los compromisos asumidos en recientes entendimientos diplomáticos.
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