Keiko Fujimori pasó a liderar el balotaje en Perú por menos de 600 votos

perú Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan los votos para llegar a la presidencia de Perú.

Balotaje en Perú: Roberto Sánchez pidió anular mesas de votación

El partido Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad de los resultados de 1.751 mesas de sufragio de la segunda vuelta presidencial, al considerar que “existen indicios razonables de fraude electoral y alteración de actas” en favor de Fuerza Popular.

El recurso sostiene que una auditoría de los resultados oficiales ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”. “En estos casos, múltiples mesas ubicadas dentro del mismo local de votación registran exactamente la misma cantidad de votos a favor de la agrupación Fuerza Popular en mesas ubicadas dentro de un mismo local de votación", agrega el texto.

“Solicito que se declare NULO el cómputo de votos de dichas mesas por haberse acreditado de forma irrefutable la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”, señala el recurso.