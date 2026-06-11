Keiko Fujimori pasó a liderar el balotaje en Perú por menos de 600 votos

La candidata ultraderechista se impone con el 98,2% de las actas escrutadas. Su rival, Roberto Sánchez, presentó un recurso de nulidad de los resultados de 1.751 mesas de votación.
La candidata del ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se impone este jueves en el balotaje presidencial de Perú, con el 50% de los votos, sobre su contrincante, el izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que cosecha ahora un 49,9% de los sufragios, de acuerdo con el 98,2% de las actas escrutadas.
En concreto, Fujimori obtiene 9.035.080 votos, mientras que Sánchez suma 9.034.285, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia entre ambos aspirantes a la Presidencia es de apenas 595 sufragios.
De este modo, se revirtió la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria a Sánchez. No obstante, tal como indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, los resultados oficiales de la segunda vuelta no se conocerán hasta dentro de un plazo estimado de unos 30 días.
Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tuvieron el domingo pasado una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.
El partido Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad de los resultados de 1.751 mesas de sufragio de la segunda vuelta presidencial, al considerar que “existen indicios razonables de fraude electoral y alteración de actas” en favor de Fuerza Popular.
El recurso sostiene que una auditoría de los resultados oficiales ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”. “En estos casos, múltiples mesas ubicadas dentro del mismo local de votación registran exactamente la misma cantidad de votos a favor de la agrupación Fuerza Popular en mesas ubicadas dentro de un mismo local de votación", agrega el texto.
“Solicito que se declare NULO el cómputo de votos de dichas mesas por haberse acreditado de forma irrefutable la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”, señala el recurso.
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