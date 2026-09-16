La Fed subió las tasas de EEUU lo qué puede afectar a la Argentina

Qué efecto puede tener sobre Argentina

Una de las principales vías de transmisión es el dólar. Cuando las tasas estadounidenses aumentan, los activos denominados en dólares pueden resultar más atractivos para los inversores. Esto puede reducir el flujo de capital hacia mercados emergentes y generar presión sobre sus monedas.

Además, si las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense funcionan como referencia para el mercado internacional. Si sus rendimientos aumentan, un país como Argentina puede enfrentar un costo mayor al intentar conseguir financiamiento en dólares.

Los mercados internacionales siguieron la decisión de la Reserva Federal.

El impacto también puede observarse en los bonos argentinos y en el riesgo país. Los inversores pueden exigir una mayor rentabilidad para mantener activos de mercados emergentes cuando aumentan las tasas de referencia internacionales.

La decisión de la Fed no implica necesariamente que todos sus efectos se trasladen de manera inmediata a la economía argentina. La magnitud del impacto dependerá también de factores locales, como la inflación, las reservas internacionales, el régimen cambiario y las condiciones de acceso al crédito.

Además, las nuevas proyecciones económicas de la Fed muestran que sus integrantes mantienen distintas previsiones sobre la trayectoria futura de las tasas.