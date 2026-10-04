La víctima fue atacada dentro de su departamento de Costa Rica al 5200. La Policía detuvo a dos sospechosos e investiga un posible ajuste de cuentas, mientras busca a otros posibles involucrados.
Un joven de nacionalidad uruguaya fue asesinado a tiros dentro de su departamento en Palermo, ubicado sobre Costa Rica al 5200. Según la investigación, entre tres y cuatro personas ingresaron al domicilio y le dispararon a quemarropa. Los agresores habrían entrado sin forzar la puerta ni la cerradura, mientras que la víctima murió en el lugar.
Tras el ataque, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos en las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich. Durante el operativo, los efectivos encontraron un arma de fuego que habría sido descartada desde un automóvil. El elemento quedó bajo custodia y será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado en el homicidio.
Los investigadores continúan con la búsqueda de al menos otros dos sospechosos que habrían participado del crimen. Entre las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque por el momento no se descarta ninguna línea investigativa. La Policía Científica preservó la escena y realizó las tareas correspondientes para recolectar evidencia.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, que ordenó nuevas medidas para esclarecer el homicidio. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores intentan determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el motivo del asesinato.
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