La zona donde fue descartada el arma.

Los investigadores continúan con la búsqueda de al menos otros dos sospechosos que habrían participado del crimen. Entre las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque por el momento no se descarta ninguna línea investigativa. La Policía Científica preservó la escena y realizó las tareas correspondientes para recolectar evidencia.