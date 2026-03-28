León XIV denunció que las guerras responden a la "idolatría del dinero y el poder"

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Durante la ceremonia estuvieron presentes el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco, junto a otros miembros de la familia Grimaldi, en una de las apariciones institucionales más destacadas de la visita papal al principado, considerado uno de los Estados con mayor concentración de riqueza del mundo.

Ante ese contexto, el pontífice también pidió promover una Iglesia “de acogida” y con capacidad de garantizar dignidad para los más pobres, al tiempo que abogó por un desarrollo “integral e inclusivo”. En línea con el legado de Francisco, remarcó la necesidad de enfrentar la “cultura del descarte” y defender la vida en todas sus etapas.

El mensaje incluyó, además, una reiteración de su postura en favor de la vida desde la concepción, un tema que cobra relevancia en Mónaco luego de que el príncipe Alberto II rechazara recientemente una ley para legalizar el aborto, pese a su aprobación legislativa.