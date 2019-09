Sanders dijo que, como preside dntee EE.UU, divulgaría información del gobierno sobre extraterrestres y OVNIs, en caso de ganar las elecciones en 2020.

Sanders, es uno de los principales candidatos para las elecciones 2020. Le dijo en una entrevista al presentador Joe Rogan el pasado martes, que su esposa le "exige" que le contará a la gente sobre el misterioso fenómeno. "Bueno, te digo que mi esposa exigiría que te lo hiciera saber", le dijo a Rogan, quien preguntó si Sanders revelaría esa información.

Cuando Rogan le preguntó si su esposa era fanática de los OVNIs, Sanders respondió que no, pero que si le había preguntado previamente acerca de la información que podría disponer como senador.

"No, ella no es una fanática de los OVNIs. Ella viene y me dice: ‘Bernie, ¿Qué está pasando, sabes? ¿Tienes acceso a esa información?"

"Muy bien, lo anunciaremos en tu programa. ¿Que te parece eso?", Dijo Sanders en tono jocoso, después de que Rogan lo presionó sobre el tema. Sus comentarios llegaron en medio de meses de renovada atención al tema de los objetos voladores no identificados.

En junio pasado, el Departamento de Defensa entregó informes respecto a este tema al vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado Mark Warner, junto con otros dos senadores como parte de una iniciativa oficial para informar a los políticos sobre los encuentros de pilotos navales con objetos voladores no identificados.

El portavoz de Warner, indicó que el senador trató de investigar las preocupaciones de seguridad que rodean a los pilotos navales de "interferencia inexplicada", según Politico.

Como parte de un programa que investiga el problema, el personal de la Marina informó a los funcionarios del Pentágono que encontraron objetos voladores que parecían desafiar las leyes de la física y la aerodinámica mientras estaban en el espacio aéreo militar.

Pilotos del caza de la marina norteamericana, informaron haber visto objetos extraños volando a más de 30 mil pies (9 km) a velocidades hipersónicas, sin motor visible ni gases de escape infrarrojos, según el New York Times.

El presidente Trump ha dicho que no cree que existan los ovnis, pero está abierto a la idea. "Bueno, realmente no quiero meterme demasiado en eso. Pero personalmente, tiendo a dudarlo", dijo previamente al presentador de Fox News Tucker Carlson. "No soy creyente, pero sabes, creo que todo es posible", afirmó el mandatario y el tema ha llegado muy alto en los EE.UU.

