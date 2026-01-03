Maduro ya está detenido en Nueva York, donde será juzgado

La pareja llegó en un Boeing 757 (N874TW) del Departamento de Justica de Estados Unidos, desde Guantánamo (Cuba) Cuando se detuvo en pista, oficiales de Justicia abordaron la aeronave y cumplieron con la formalidad de leerle los cargos por los que están acusados.

Inmediatamente, ambos fueron trasladados en helicóptero a un helipuerto a orillas del Rio Hudson, cerca de la calle 31 de Manhattan (lado Oeste), desde donde se los llevó por tierra al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn.

Cárcel federal Brooklyn M

Los delitos que imputan a Maduro

Horas antes del arribo de Maduro y su esposa, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, recordó la imputación de la que ambos fueron objeto "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", explicó la funcionaria en su cuenta de la red social X.

La fiscal anunció que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Trump anuncia la captura de Maduro

El presidente norteamericano Donald Trump anunció este sábado que su par venezolano Nicolás Maduro fue capturado y sacado de ese país. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, publicó en un mensaje en su red Truth Social.

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 AM (13 hora argentina) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

El mensaje de Trump sobre la captura de Maduro se conoció poco después de que el gobierno venezolano repudiara y denunciara una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos en la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en lo que condenó como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En su primera reacción a la serie de explosiones ocurridas este sábado por la madruga en el país, el gobierno venezolano apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según sus autoridades, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.