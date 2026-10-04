Ocurrió en la ciudad de Guiza, ubicada a unos 20 kilómetros del centro de El Cairo. El hombre reaccionó con rapidez y protagonizó una intervención heroica.

Un dramático episodio ocurrido en la ciudad de Guiza (Egipto) tuvo un desenlace milagroso y quedó registrado en video. Todo sucedió cuando un niño pequeño cayó desde el balcón de un tercer piso y fue salvado por un hombre que se encontraba en la calle.