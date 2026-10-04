Ocurrió en la ciudad de Guiza, ubicada a unos 20 kilómetros del centro de El Cairo. El hombre reaccionó con rapidez y protagonizó una intervención heroica.
Un dramático episodio ocurrido en la ciudad de Guiza (Egipto) tuvo un desenlace milagroso y quedó registrado en video. Todo sucedió cuando un niño pequeño cayó desde el balcón de un tercer piso y fue salvado por un hombre que se encontraba en la calle.
Al advertir la caída, el hombre reaccionó con rapidez y logró atrapar al menor en el aire, evitando que impactara directamente contra el suelo.
La heroica intervención permitió evitar una posible tragedia y se ganó el reconocimiento de numerosas personas. El hecho se viralizó enseguida en las redes sociales.
La ciudad de Guiza, donde ocurrió este rescate milagroso, se encuentra en el Nilo, a unos 20 kilómetros del centro de El Cairo y forma parte del área metropolitana de la capital egipcia.
Entre sus principales atractivos figura la meseta de Guiza, donde hace más de 4.500 años se erigieron las tres grandes pirámides de la dinastía IV: Keops, Kefrén y Micerino.
comentar